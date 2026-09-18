Le président du Sénat égyptien reçu à Pékin par Wang Huning

Le principal conseiller politique chinois, Wang Huning, a rencontré vendredi à Pékin le président du Sénat égyptien, Essam El Din Ahmed Mohamed Farid.

Wang Huning, membre du Comité permanent du Bureau politique du Comité central du Parti communiste chinois et président du Comité national de la Conférence consultative politique du peuple chinois (CCPPC), a déclaré que lors de la visite « fructueuse et historique » du président chinois Xi Jinping en Égypte, les deux chefs d’État étaient parvenus à un large consensus, ouvrant la voie au développement des relations bilatérales.

La Chine est prête à travailler avec l’Égypte pour mettre pleinement en œuvre les importants accords conclus par les deux chefs d’État, entretenir leur amitié traditionnelle, élargir leur coopération mutuellement bénéfique et faire progresser la construction d’une communauté de destin partagé entre les deux pays, a souligné Wang Huning.

Le Comité national de la CCPPC souhaite également renforcer davantage les échanges et les interactions avec la partie égyptienne et contribuer au développement du partenariat stratégique global entre la Chine et l’Égypte, a-t-il ajouté.

De son côté, Essam El Din Ahmed Mohamed Farid a déclaré qu’au cours des 70 dernières années, les relations entre l’Égypte et la Chine avaient connu un développement sain et stable, donnant lieu à des résultats fructueux en matière de coopération.

L’Égypte adhère fermement au principe d’une seule Chine et est disposée à participer activement à la construction de l’initiative des Nouvelles Routes de la soie, tout en renforçant sa coopération avec la Chine dans les domaines de l’économie, du commerce, des sciences et des technologies, a-t-il ajouté.

Le Sénat égyptien est prêt à renforcer les échanges avec le Comité national de la CCPPC et à participer activement à des événements tels que le Forum économique et social Chine-Égypte afin de promouvoir le développement économique et social des deux pays, a-t-il conclu.