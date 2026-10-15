USA : la députée d'origine somalienne Ilhan Omar visée par une enquête pénale

Les autorités fédérales enquêtant sur la députée du Minnesota Ilhan Omar ont saisi le téléphone de la parlementaire démocrate et ont émis plus d’une douzaine de citations à comparaître devant un grand jury, notamment à l’encontre de certains de ses proches, selon une personne informée de l’enquête.

Cette enquête a conduit des agents fédéraux à perquisitionner lundi le domicile d’Ilhan Omar à Washington, D.C., à quelques semaines seulement des élections de mi-mandat de novembre, lors desquelles elle brigue un nouveau mandat.

La portée de l’enquête visant Ilhan Omar n’est pas claire, bien que le secrétaire à la Sécurité intérieure, Markwayne Mullin, ait laissé entendre que les autorités examinaient d’éventuels délits liés aux dossiers d’immigration de sa famille.

Mardi, la procureure fédérale de Washington D.C., Jeanine Pirro, a déclaré lors d’une interview accordée à Fox News qu’« il y a plusieurs enquêtes en cours » concernant Omar et que son bureau se penchait également sur des questions relatives aux déclarations financières de la députée.« Si un délit a été commis, il fera l’objet de poursuites », a déclaré Mme Pirro.

Les élections de mi-mandat du mois prochain qui détermineront le contrôle de la Chambre des représentants et du Sénat, a été rapidement condamnée par les démocrates.

Ces derniers ont accusé l’administration de s’en prendre à la députée à des fins politiques. Dans une déclaration publiée le X, Omar a qualifié cette perquisition de « tentative de s’en prendre à des ennemis politiques et d’utiliser les forces de l’ordre fédérales comme une arme ».

Omar, élue pour la première fois à la Chambre des représentants en 2018, représente la 5e circonscription du Minnesota, qui comprend Minneapolis. Elle fait partie du « Squad », ce groupe de législateurs progressistes qui constituent une force politique dynamique au sein de l’aile gauche du Congrès, mais qui ont également subi des attaques répétées de la part de Trump, remontant à son premier mandat.

Elle a été l’une des deux premières femmes musulmanes américaines à siéger à la Chambre des représentants et la première réfugiée africaine à être élue au Congrès.