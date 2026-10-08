Les Houthis du Yémen affirment avoir à nouveau frappé l'aéroport de Riyad

Yémen
Les rebelles houthis du Yémen affirment avoir à nouveau frappé jeudi l'aéroport de Riyad, en Arabie Saoudite.
Dans un communiqué sur X, le porte-parole militaire des Houthis Yahya Saree a revendiqué l'envoi d'un missile balistique, qui aurait atteint l'aéroport international King Khalid et "perturbé son fonctionnement".
Les Houthis ont également réitéré "pour la dernière fois" leur "avertissement" aux compagnies aériennes, les appelant à éviter l'espace aérien saoudien.
C'est la troisième fois depuis lundi que les rebelles houthis revendiquent une attaque contre cet aéroport. Dans la semaine, le groupe soutenu par l'Iran a aussi visé l'aéroport d'Abha, dans le sud de l'Arabie saoudite.
La Direction générale de l'aviation civile saoudienne a recensé trois morts dans ces attaques. Les victimes sont des ressortissants égyptien, algérien et soudanais, a-t-elle indiqué dans un communiqué mercredi. Riyad fait aussi état de 36 blessés, dont des blessés graves, et de dégâts matériels.
Ces dernières semaines, les Houthis multiplient les attaques contre les infrastructures saoudiennes, malgré une contre-offensive menée par Riyad contre les positions stratégiques des rebelles.
Par la voix de sa coalition, l'Arabie Saoudite a assuré que les attaques houthies ne resteraient pas "impunies". Le royaume a annoncé avoir détruit "82 cibles militaires légitimes" houthies en représailles.
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