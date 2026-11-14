RDC : au moins 44 personnes tuées dans des attaques des rebelles ADF en Ituri

Des attaques menées par les Forces démocratiques alliées dans la province d’Ituri, dans le nord-est de la République démocratique du Congo cette semaine ont coûté la vie à au moins 44 personnes.

Il y a quelques jours, cette milice liée au groupe État islamique avait tué 66 personnes, dont trois agents de santé impliqués dans la lutte contre Ebola toujours dans la même province.

Le directeur général de l’Organisation mondiale de la santé, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a averti que l’instabilité chronique dans cette région représentait « l’un des plus grands obstacles à la lutte contre Ebola en RDC.

Depuis le début de la 17 e épidémie du virus il y a six mois, , 5 471 personnes sont décédées sur un total de 11 197 cas enregistrés, selon les dernières données du ministère de la Santé publiées vendredi, ce qui représente un taux de mortalité avoisinant les 50 %.

La précédente épidémie la plus meurtrière du pays avait fait environ 2 300 morts pour 3 500 cas entre 2018 et 2020.

Composés, d’anciens rebelles ougandais, les Forces démocratiques alliées sont connues pour leur extrême brutalité envers les civils. Le groupe armé a régulièrement perpétré des massacres tant au Nord-Kivu que dans la province voisine de l’Ituri.

Les armées de la RDC et de l'Ouganda ont toutes deux envoyés des troupes dans la région pour lutter contre cette milice, sans succès notable.