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Le Niger condamne l'expulsion de deux agents de sécurité par la France

Des policiers militaires quittent la cérémonie funéraire de deux soldats tués lors d'un coup d'État militaire deux jours plus tôt, Niamey, au Niger, 20 février 2010.   -  
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REBECCA BLACKWELL/AP2010
By Rédaction Africanews

and AFP

Niger

Le gouvernement nigérien dirigé par l'armée a condamné mardi l'expulsion par la France de deux agents de sécurité nigériens le mois dernier. Les autorités militaires ont qualifié cet acte de « grave et inacceptable ingratitude ».

Les relations entre Paris et Niamey se sont fortement détériorées depuis que le général Abdourahamane Tiani a pris le pouvoir lors d'un coup d'État en 2023 qui a renversé le président élu.

Dans un communiqué lu à la télévision d'État, le ministre de la Justice, Alio Daouda, a déclaré que l'un des agents, qui avait été blessé lors d'une mission en 2014 alors que la France et le Niger étaient partenaires militaires, avait été « évacué vers la France pour y être soigné », avant de se voir infliger un arrêté d'expulsion et d'être expulsé du pays.

Cet officier, Abdoul-Razak Ibrahim Moussa Toro, aurait dû bénéficier de « reconnaissance et de protection » plutôt que d’un arrêté d’expulsion, indique le communiqué. « Voilà comment la France remercie ceux qui ont servi à ses côtés », ajoute-t-il.

Une source diplomatique a déclaré vendredi à l'AFP que la France avait déclaré les deux officiers persona non grata le 16 septembre, les contraignant à quitter le pays. Le ministère français des Affaires étrangères n'a pas souhaité faire de commentaire.

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