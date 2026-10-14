Le Niger condamne l'expulsion de deux agents de sécurité par la France

Le gouvernement nigérien dirigé par l'armée a condamné mardi l'expulsion par la France de deux agents de sécurité nigériens le mois dernier. Les autorités militaires ont qualifié cet acte de « grave et inacceptable ingratitude ».

Les relations entre Paris et Niamey se sont fortement détériorées depuis que le général Abdourahamane Tiani a pris le pouvoir lors d'un coup d'État en 2023 qui a renversé le président élu.

Dans un communiqué lu à la télévision d'État, le ministre de la Justice, Alio Daouda, a déclaré que l'un des agents, qui avait été blessé lors d'une mission en 2014 alors que la France et le Niger étaient partenaires militaires, avait été « évacué vers la France pour y être soigné », avant de se voir infliger un arrêté d'expulsion et d'être expulsé du pays.

Cet officier, Abdoul-Razak Ibrahim Moussa Toro, aurait dû bénéficier de « reconnaissance et de protection » plutôt que d’un arrêté d’expulsion, indique le communiqué. « Voilà comment la France remercie ceux qui ont servi à ses côtés », ajoute-t-il.

Une source diplomatique a déclaré vendredi à l'AFP que la France avait déclaré les deux officiers persona non grata le 16 septembre, les contraignant à quitter le pays. Le ministère français des Affaires étrangères n'a pas souhaité faire de commentaire.