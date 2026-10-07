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Niger : le journaliste Moussa Kaka est bien « en vie », « détenu par les autorités »

Le général Abdourahamane Tchiani, du Niger, au deuxième sommet de l'Alliance des États du Sahel (AES) sur la sécurité et le développement, à Bamako, Mali, le 23 décembre 2025.   -  
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Mali Government Information Center via AP
By Olivier Tolachides

and agences

Niger

Au Niger, le journaliste Moussa Kaka est bien en vie et détenu par les autorités, selon Reporters sans frontières (RSF).

L’ONG dit s’être entretenue avec le ministre de la Justice et des Droits humains, Alio Daouda.

C’est la première fois que les autorités du pays s’expriment au sujet du journaliste qui avait disparu le 31 août à Niamey, après avoir quitté les locaux de son média, la Radio Télévision Saraounia.

Le ministre affirme que Moussa Kaka a commis des « infractions » dont il devra « répondre devant les juridictions ».

RSF dénonce de son côté une « disparition forcée » et une « détention arbitraire ». L’ONG regrette que le journaliste n’ait pas accès à ses proches ni à un avocat, que son lieu de détention ne soit pas communiqué, ou encore qu’on ne sache pas plus précisément quels faits lui sont reprochés.

« Nous continuons [...] à appeler les autorités à mettre un terme à cette situation révoltante en le libérant immédiatement », déclare le directeur du bureau Afrique de RSF Sadibou Marong dans le communiqué.

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