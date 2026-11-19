À Lyon, des centaines de fêtards célèbrent le Beaujolais Nouveau 2026

Au son des fanfares, les tonneaux ont repris possession des pavés de la Presqu'île de Lyon, paradant sur des tracteurs au milieu d'un défilé bigarré et costumé. La fête a culminé aux douze coups de minuit avec la mise en perce officielle des premiers fûts, acclamée par des centaines de curieux réunis place des Terreaux pour fêter le millésime du Beaujolais nouveau, à l'occasion du 30e anniversaire de Beaujol'en Scène. Né sur les coteaux de la Saône, au nord de Lyon, le Beaujolais nouveau rejoint les comptoirs à peine quelques semaines après les vendanges, fidèle à une tradition automnale solidement ancrée. Célébré aux quatre coins du globe le troisième jeudi de novembre, il marque l’heure légale de sa mise en vente. Dans le verre, le Beaujolais nouveau séduit par sa robe rubis et la vivacité de sa fraîcheur. Dès le premier nez, ses arômes francs de fraise, de framboise et de cerise s'imposent, ponctués parfois de touches caractéristiques de banane ou de bonbon anglais. Né du cépage gamay, ce rouge tendre, faible en tanins privilégie le plaisir immédiat : il s'apprécie dans la fougue de sa jeunesse, bien loin des longues gardes en cave.