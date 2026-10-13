Namibie : la fièvre aphteuse s'étend à une deuxième région

La Namibie est confrontée à une aggravation de l'épidémie de fièvre aphteuse. Les autorités ont confirmé la détection d'un nouveau foyer dans la région du Zambèze, au nord-est du pays, faisant de cette zone la deuxième touchée après celle de Kharas, dans le sud.

Selon le ministère de l'Agriculture, de la Pêche, de l'Eau et de la Réforme agraire, le virus a été identifié sur l'île de Kalala, dans la circonscription de Kabe. Le 5 octobre, des vétérinaires ont constaté des signes cliniques de la maladie chez vingt bovins. Les douze échantillons prélevés sur ces animaux ont tous été testés positifs à la fièvre aphteuse deux jours plus tard.

Face à cette nouvelle contamination, les autorités ont lancé une campagne de vaccination d'urgence et intensifié la surveillance vétérinaire afin d'évaluer l'étendue de l'épidémie. Les déplacements des animaux à sabots fendus – notamment les bovins, les ovins et les caprins – ainsi que de leurs produits bruts ont été suspendus dans toute la région du Zambèze.

Les mesures de contrôle comprennent également l'arrêt des ventes aux enchères de bétail, la suspension des marchés et des rassemblements d'animaux, ainsi que l'interdiction temporaire des activités d'abattage dans les abattoirs locaux et sur les marchés informels.

Le premier foyer de fièvre aphteuse avait été confirmé fin septembre dans une exploitation commerciale située dans le district vétérinaire de Karasburg, dans le sud du pays. Les autorités namibiennes avaient alors notifié l'Organisation mondiale de la santé animale (OMSA) et instauré des restrictions sur les mouvements et les exportations d'animaux sensibles à la maladie.

Les conséquences dépassent désormais les frontières du pays. L'Union européenne a suspendu temporairement les importations de viande fraîche de bœuf, de mouton et de chèvre, ainsi que de certains produits carnés transformés en provenance de la Namibie. De son côté, l'Organisation mondiale de la santé animale a retiré à la zone concernée son statut de territoire indemne de fièvre aphteuse.

Maladie virale extrêmement contagieuse touchant les animaux à sabots fendus, la fièvre aphteuse représente une menace majeure pour l'élevage et le commerce international des produits d'origine animale. Les autorités namibiennes espèrent que les campagnes de vaccination et les restrictions sanitaires permettront de contenir rapidement la propagation du virus.