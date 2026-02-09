Bienvenue sur Africanews

TotalEnergies et Petrobras dans le viseur des autorités namibiennes

Le siège social du géant pétrolier français TotalEnergie, le 21 mars 2025, dans le quartier d'affaires de La Défense, à la périphérie de Paris.   -  
By Rédaction Africanews

avec Agences

Namibie

Après l’annonce de l'accord entre les géants pétroliers TotalEnergies et Petrobras pour l'exploration offshore dans le bassin de Luderitz, la Namibie exprime son désaccord.

Dans un communiqué publié dimanche, le ministère de l'Industrie, des Mines et de l'Énergie a indiqué ne pas avoir été informé du projet, comme l'exige la loi.

TotalEnergies et Petrobras annoncent avoir acquis chacun 42,5 % des parts d'une licence d'exploration pour un champ offshore situé dans les eaux territoriales namibiennes.

La licence d'exploration concerne une zone d'environ 11 000 Km2 dans le bassin de Luderitz. TotalEnergies précise dans un communiqué que la compagnie pétrolière nationale namibienne Namcor détiendra 10 % des parts aux côtés des géants français et brésilien.

Le gouvernement namibien dit avoir été informé du communiqué de presse du grand groupe français, quelques minutes avant sa publication. Pourtant, conformément à la loi namibienne, tout transfert, cession ou acquisition de participations dans des licences pétrolières en Namibie doit obtenir l'accord préalable du ministère de tutelle.

De son côté, TotalEnergies déclare avoir acheté la licence à Eight Offshore Investments Holdings et Maravilla Oil & Gas.

L'intérêt pour l'exploration pétrolière et gazière au large des côtes de l'Afrique australe a fortement augmenté ces dernières années, en partie grâce aux découvertes majeures réalisées au large de la Namibie.

En décembre dernier, TotalEnergies a annoncé avoir conclu un accord avec la société portugaise Galp pour devenir partenaire du champ pétrolier de Mopane, dont les réserves sont estimées à au moins 10 milliards de barils de pétrole.

