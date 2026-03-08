Afrique du Sud : vaste campagne de vaccination de bétail contre la fièvre aphteuse

En Afrique du Sud, une vaste campagne de vaccination de bétail est en cours, afin d'éradiquer la fivere aphteuse. Cette épidémie, qui s'intensifie depuis fin 2025, menace l'approvisionnement et les exportations de produits laitiers et de viande bovine.

Plus de 297 000 bêtes ont été touché dans le Kwazulu Natale - épicentre de la maladie - et plus de 120 000 animaux ont été abattus, selon les autorités.

« Aujourd'hui, nous visitons une ferme communautaire à l'est de Johannesburg. Cette région s'appelle Magagula Heights et compte plusieurs éleveurs de bétail. C'est ici que nous menons notre campagne de vaccination. Nous venons de vacciner environ 120 bovins rien qu'aujourd'hui, et la campagne de vaccination se poursuit. Nous nous sommes rendus dans différentes régions, mais celle-ci était l'une de nos priorités en raison de l'importance des fermes communautaires et des agriculteurs communautaires dans la lutte contre la propagation de la maladie dans la province », déclare, Vuyiswa Ramokgopa, membre du Conseil exécutif (MEC) chargé de l'agriculture et du développement rural.

Au lancement de la campagne, le ministre de l'Agriculture, John Steenhuisen, a annoncé un million de vaccins livrés par la Turquie, mais l'on craint que l'approvisionnement soit bien inférieur au besoin pour près de 12 millions d'animaux.

« Notre objectif est de vacciner 80 % du cheptel national d'ici décembre et de réduire les épidémies de 70 %. Cette nouvelle stratégie permettra à l'Afrique du Sud de devenir un pays exempt de fièvre aphteuse grâce à la vaccination, ce qui signifie que nous pourrons commencer à ouvrir les marchés internationaux aux produits de viande rouge sud-africains, fermés depuis plusieurs décennies », explique John Steenhuisen, ministre sud-africain de l'Agriculture.

Les professionnels du secteurs craignent des pertes d'emplois et des millions de dollars de revenus, depuis que des pays comme la Chine et la Zambie ont interdit les exportations de viande sud-africaine.