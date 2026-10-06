Fièvre aphteuse : l’UE suspend plusieurs importations de viande namibienne

L’Union européenne, principal marché du bœuf namibien, a annoncé lundi la suspension temporaire des importations de viande fraîche de bovins, ovins et caprins, ainsi que de certains produits carnés transformés, en raison d’une épidémie de fièvre aphteuse. La mesure concerne également certains produits issus d’animaux ongulés d’élevage ou sauvages.

Seule la viande transformée ayant subi « le traitement de réduction des risques le plus sévère » requis par la réglementation européenne demeure éligible à l’entrée sur le marché de l’UE, a précisé sa délégation en Namibie.

La fièvre aphteuse, maladie virale extrêmement contagieuse qui affecte principalement les animaux à onglons, provoque notamment de la fièvre et des lésions buccales et aux pieds. Elle n’est pas considérée comme une menace pour la santé humaine, mais peut entraîner d’importantes pertes économiques pour les élevages.

Marché européen essentiel

L’Union européenne absorbe plus de 80 % des exportations de bœuf namibien. Quelque 10 000 tonnes de viande sont exportés chaque année vers l’Europe, selon l’ambassadrice de l’UE en Namibie, Ana Beatriz Martins. Environ 40 000 emplois directs sont liés aux exportations vers le marché européen, dont un quart pourraient être affectés par la suspension, a-t-elle estimé.

Le foyer actuel a été signalé fin septembre dans le sud de la Namibie, une région qui constituait jusqu’ici une zone commerciale majeure pour l’élevage. Il s’agit de la première apparition de la maladie dans cette principale zone d’élevage commercial depuis six décennies. Depuis la confirmation du foyer, la maladie s’est étendue à 11 exploitations, selon les autorités.

Windhoek a renforcé les opérations de surveillance, de traçage et de dépistage, tout en imposant des restrictions aux mouvements d’animaux, des contrôles vétérinaires routiers et des mesures de biosécurité. Les autorités avaient également interdit les mouvements de bétail et les exportations de viande afin de contenir la propagation du virus.

Une maladie déjà responsable de lourdes pertes en Europe

La fièvre aphteuse touche régulièrement plusieurs pays d’Afrique australe, notamment le Botswana, l’Eswatini, le Lesotho, le Mozambique, l’Afrique du Sud, la Zambie et le Zimbabwe.

L’Union européenne reste particulièrement vigilante face à cette maladie depuis la grave épizootie de 2001, au cours de laquelle plus de six millions d’animaux avaient été abattus dans les pays européens touchés.