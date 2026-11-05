La Namibie accueille un exercice international contre les essais nucléaires

La Namibie accueille jusqu’au 20 novembre 2026 un exercice international de grande ampleur destiné à tester les mécanismes de vérification du Traité d’interdiction complète des essais nucléaires (TICE).

Organisée par l’Organisation du Traité d’interdiction complète des essais nucléaires (OTICE), cette opération mobilise près de 250 experts venus du monde entier, ainsi que quelque 150 tonnes d’équipements acheminés par voie maritime et aérienne.

Baptisé IFE26, cet exercice repose sur un scénario fictif de suspicion d’essai nucléaire. Il consiste à déployer des équipes d’inspection sur un site afin de recueillir des indices, d’effectuer des observations scientifiques et de déterminer si une explosion nucléaire expérimentale a effectivement eu lieu. L’objectif est notamment d’évaluer la fiabilité des procédures, des technologies et de la coordination internationale nécessaires à une véritable mission d’inspection.

Il s’agit du troisième exercice intégré de terrain organisé en trente ans par l’OTICE, après ceux conduits au Kazakhstan en 2008 et en Jordanie en 2014. « C’est le premier grand exercice organisé sur le continent africain », a souligné Oleg Rozhkov, directeur de la division des inspections sur site de l’organisation.

Au-delà de sa dimension technique, l’opération entend renforcer la coopération internationale en faveur d’un monde exempt d’essais nucléaires. Présente sur le terrain, l’ambassadrice du Nigeria en Autriche et représentante permanente auprès des organisations internationales à Vienne, Florence Ajimobi, a salué la portée concrète de cette expérience. La visite du site lui a permis, selon elle, de mieux mesurer les enjeux liés à l’interdiction des explosions nucléaires expérimentales.

Le secrétaire exécutif de l’OTICE, Robert Floyd, a pour sa part rappelé que 188 pays sur les 196 que compte le monde ont signé le traité. Ces États ont ainsi adhéré à son objectif fondamental : mettre fin aux essais nucléaires et contribuer à l’établissement des mécanismes internationaux permettant d'en vérifier le respect.

Ouvert à la signature en 1996, le TICE interdit toute explosion expérimentale d’arme nucléaire. S’il n’est toujours pas entré en vigueur, il a néanmoins contribué à instaurer une norme internationale contre les essais nucléaires. Plus de 2 000 essais avaient été réalisés avant son ouverture à la signature, contre moins d’une douzaine depuis.

L’exercice mené en Namibie constitue ainsi une étape importante dans l’évaluation des capacités opérationnelles de l’organisation. Il vise à garantir que, lorsque le traité entrera en vigueur, la communauté internationale disposera des moyens nécessaires pour établir les faits et vérifier toute suspicion d’essai nucléaire.