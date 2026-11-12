Afrique du Sud : un projet visant à capturer des babouins divise

Dans une ville côtière près du Cap en Afrique du Sud, un projet visant à capturer une soixantaine de babouins divise les habitants. Ces animaux s'introduisent dans les maisons, pillent les réfrigérateurs et laissent derrière eux une traînée de destruction.

Certains habitants de Simon’s Town réclament la fin de ce chaos et sont pour le transfert des babouins dans des enclos clôturés tandis que d’autres se battent pour leur liberté.

« Nous avons eu deux ou trois incidents où ils se sont introduits dans la maison. Une fois, alors que nous n’étions pas là et que quelqu’un avait laissé une fenêtre ouverte, ils ont mis un véritable, véritable bazar à l’intérieur de la maison. », a déclaré Peter Willis, habitant de Simon’s Town.

Une soixantaine de babouins chacma, répartis en deux groupes appelés « troupes », ont fait de cette ville côtière près du Cap leur lieu de vie quotidien. Ils descendent des montagnes environnantes à la recherche de nourriture, avant de retourner dans les collines pour dormir la nuit.

« Nous avons estimé qu’il restait une dernière solution à laquelle nous devions recourir : créer des enclos semi-sauvages spécialement conçus pour que ces deux groupes puissent y passer le reste de leur vie sous surveillance permanente et dans les meilleures conditions de bien-être possibles. », a expliqué Gregg Oelofse, membre de l’équipe CPBMJTT (Cape Peninsula Baboon Management Joint Task Team).

Les autorités ont décidé de déplacer les deux groupes vers des enclos spécialement construits près de Scarborough, où ils seraient maintenus derrière des clôtures électriques et bénéficieraient d’une surveillance permanente.

Les défenseurs du bien-être animal craignent que les babouins ne se blessent en tentant de s’échapper et s’opposent à ce qu’ils soient confinés pour le reste de leur vie.

« Je suis ici pour soutenir nos babouins chacma du Cap. Je suis totalement opposée à ce qu’ils soient mis en cage, stérilisés et confinés pour le reste de leur vie. Je pense qu’ils étaient là les premiers. », a dit Shirley Windell, manifestante contre les enclos pour babouins.

Sur toute la péninsule du Cap, près de 500 babouins, répartis en une douzaine de groupes, s’introduisent régulièrement dans les quartiers urbains. Le débat sur la manière de protéger à la fois les babouins et les personnes vivant à leurs côtés se poursuit.