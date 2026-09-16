Bienvenue sur Africanews

Merci de choisir votre version

Regarder en direct

Urgent Infos

Infos

news

L'Arabie Saoudite et l'Égypte appellent à une navigation libre en mer Rouge

Le président égyptien Abdel-Fattah el-Sissi et le prince héritier saoudien Mohammed ben Salmane au palais présidentiel du Caire, en Égypte, le 15 septembre 2026   -  
Copyright © africanews
Egyptian Presidential Press Office via AP
By Rédaction Africanews

avec AFP

Egypte

Le Président égyptien Abdel Fattah al-Sissi et le prince saoudien Mohammed ben Salmane ont appelé mardi au Caire à une navigation libre et sûre en mer Rouge.

Alors que les rebelles les Houthis contrôlent depuis la semaine dernière l’ensemble de la côte yéménite de la mer Rouge et du détroit de Bab al-Mandeb, menaçant ainsi la dernière voie d’accès directe aux marchés asiatiques pour l’Arabie Saoudite, le plus grand exportateur mondial de pétrole.

Abdel Fattah al-Sissi et le prince saoudien Mohammed ben Salmane ont échangé sur cette prise de contrôle du détroit de Bab al-Mandeb par les rebelles soutenus par l’Iran.

Cette voie maritime stratégique est vitale tant pour les exportations pétrolières saoudiennes que pour les recettes égyptiennes issues du canal de Suez.

L’Égypte a enregistré 4,67 milliards de dollars de recettes provenant du canal de Suez pour l’exercice 2025/2026, contre 8,8 milliards en 2022/2023.

Vous aimerez aussi

Sur le même pays

Voir plus

Vous aimerez aussi

Sur le même pays

Sur le même thème

Plus d'actualités

En utilisant ce site, vous acceptez notre utilisation des cookies pour améliorer ses performances et d'améliorer votre expérience utilisateur. Plus d'infos dans notre Politique liée aux cookies.