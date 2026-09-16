L'Arabie Saoudite et l'Égypte appellent à une navigation libre en mer Rouge

Le Président égyptien Abdel Fattah al-Sissi et le prince saoudien Mohammed ben Salmane ont appelé mardi au Caire à une navigation libre et sûre en mer Rouge.

Alors que les rebelles les Houthis contrôlent depuis la semaine dernière l’ensemble de la côte yéménite de la mer Rouge et du détroit de Bab al-Mandeb, menaçant ainsi la dernière voie d’accès directe aux marchés asiatiques pour l’Arabie Saoudite, le plus grand exportateur mondial de pétrole.

Abdel Fattah al-Sissi et le prince saoudien Mohammed ben Salmane ont échangé sur cette prise de contrôle du détroit de Bab al-Mandeb par les rebelles soutenus par l’Iran.

Cette voie maritime stratégique est vitale tant pour les exportations pétrolières saoudiennes que pour les recettes égyptiennes issues du canal de Suez.

L’Égypte a enregistré 4,67 milliards de dollars de recettes provenant du canal de Suez pour l’exercice 2025/2026, contre 8,8 milliards en 2022/2023.