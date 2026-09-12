L'Arabie saoudite accuse l’Irak après une attaque contre un oléoduc stratégique

En Arabie saoudite, Riyad accuse des groupes opérant depuis le territoire irakien d'avoir mené une attaque de drones contre son oléoduc stratégique Est-Ouest. Le royaume a décidé de ne pas riposter pour l'instant.

Cet oléoduc permet d'acheminer le pétrole brut des champs de l'est du royaume vers le port de Yanbu, sur la mer Rouge. Dans un communiqué, le ministère saoudien des Affaires étrangères a condamné l'attaque, qui a fait plusieurs blessés et provoqué des dégâts.

Riyad a indiqué avoir renoncé, à la demande du Premier ministre irakien, à engager des représailles dans l'immédiat le temps, selon le communiqué, de laisser Bagdad prendre les mesures nécessaires pour empêcher que le territoire irakien ne serve à de nouvelles attaques.

De son côté, l'Irak a salué la retenue saoudienne et condamné toute atteinte à la sécurité du royaume. Les autorités irakiennes ont annoncé l'ouverture d'une enquête pour identifier les responsables, ainsi que des mesures visant le commandement militaire de la province de Maysan.

Le ministère saoudien de l'Énergie avait annoncé plus tôt la fermeture temporaire, par précaution, de l'oléoduc Est-Ouest, après plusieurs attaques survenues la veille dans les régions de Riyad et de Médine, elles aussi à l'origine de plusieurs blessés. Des équipes d'urgence sont intervenues pour sécuriser l'installation.