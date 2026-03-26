CAN 2025 : le Sénégal saisit le TAS contre "un vol administratif injuste"

Le Sénégal affirme avoir été victime d’une « injustice administrative flagrante » après s’être vu retirer son titre de champion de la Coupe d’Afrique des nations, selon le président de la Fédération sénégalaise de football, Abdoulaye Fall.

Lors d’une conférence de presse tenue à Paris, ce dernier a assuré que le pays défendrait son « honneur » devant le Tribunal arbitral du sport (TAS), basé en Suisse. De son côté, l’avocat Seydou Diagne a dénoncé une véritable « trahison », précisant que le Sénégal avait mobilisé une équipe d’avocats internationaux issus de Suisse, d’Espagne, de France et du Sénégal. La Fédération conteste en effet la décision inattendue de la Confédération africaine de football (CAF), qui a retiré au Sénégal le titre remporté en janvier lors d’une finale mouvementée, pour l’attribuer au Maroc, pays hôte.

Malgré cette décision, les représentants juridiques du Sénégal affirment que le pays se considère toujours comme le véritable champion d’Afrique. « Si le TAS valide une telle situation, alors les futurs vainqueurs pourraient être désignés dans des cabinets d’avocats plutôt que sur le terrain », a déclaré Me Diagne.

Actuellement en France pour affronter le Pérou en match amical au Stade de France, dans le cadre de sa préparation à la Coupe du monde, le Sénégal reste mobilisé sur le plan sportif comme juridique.

La décision du TAS pourrait prendre plusieurs mois

L’appel visant à récupérer le titre a été officiellement enregistré mercredi par le TAS, sans qu’un calendrier précis n’ait encore été communiqué. La procédure pourrait s’avérer longue. Le gouvernement sénégalais, qui soutient cette démarche, a également réclamé l’ouverture d’une enquête internationale concernant de possibles faits de corruption au sein de la CAF.

Le TAS a indiqué que la Fédération sénégalaise avait demandé un délai supplémentaire pour soumettre son dossier, la CAF n’ayant pas encore fourni les motivations écrites détaillées de sa décision.

Pour rappel, les juges d’appel de la CAF ont retiré le titre au Sénégal deux mois après la finale disputée à Rabat. Cette sanction fait suite à un incident durant le match : les joueurs sénégalais avaient quitté le terrain en signe de protestation après l’attribution d’un penalty au Maroc, provoquant une interruption de 15 minutes. À la reprise, le penalty marocain a été arrêté, conduisant le match en prolongation. Le Sénégal a finalement inscrit l’unique but de cette période, s’imposant 1-0 face au pays hôte.

Selon les règles du football, les décisions arbitrales prises sur le terrain sont normalement définitives. Toutefois, la CAF s’est appuyée sur un règlement stipulant qu’une équipe refusant de jouer peut être éliminée de la compétition. Cette affaire, relancée par l’appel du Maroc contre les sanctions initiales de janvier, alimente les soupçons d’une influence grandissante de ce pays dans les instances du football africain et international, d’autant plus qu’il coorganisera la Coupe du monde 2030.

Le président de la CAF, Patrice Motsepe, a néanmoins tenu à rappeler qu’aucun pays africain ne bénéficierait d’un traitement de faveur.

Une décision du TAS pourrait prendre plusieurs mois, voire plus, entre l’organisation de l’audience et le verdict final.