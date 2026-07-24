CAN 2026 : le recours du Sénégal sera examiné le 8 octobre par le TAS

Le Tribunal arbitral du sport se réunira à huis clos à son siège de Lausanne, en Suisse, le 8 octobre pour examiner le recours déposé par le Sénégal qui réclame son titre de champion d'Afrique 2026. La date a été communiquée vendredi.

Les Lions de la Teranga avaient remporté sur le terrain la finale chaotique en janvier, après prolongation, par 1-0 face au Maroc à Rabat.

Les Sénégalais avaient quitté l’aire de jeu lors de la rencontre en guise de protestation contre un penalty accordé aux Lions de l’Atlas dans le temps additionnel. Ils ne sont revenus sur la pelouse qu’après quinze minutes, et le penalty a été arrêté par leur gardien.

Les juges d’appel de la Confédération africaine de football ont estimé, quelques semaines après, que le Sénégal avait déclaré forfait par ce geste. Le titre de champion avait alors été attribué au Maroc.