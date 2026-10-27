Afrique du Sud : 600 barres à franchir à la force des bras sous un pont

Le Sud-Africain Thomas van Tonder, champion du monde de course d'obstacles, a réalisé une première mondiale en traversant le pont de Bloukrans par-dessous, dans le sud de l'Afrique du Sud, à la frontière des provinces du Cap-Occidental et du Cap-Oriental. À la manière d'un pont de singe, il a franchi 600 barres horizontales suspendues sur plus de 280 mètres, à la seule force des bras. L'athlète a relevé le défi Red Bull Bridge Bars en 47 minutes et 37 secondes, sous cet ouvrage qui surplombe une vallée de 216 mètres. Dès le départ, il a dû affronter une pente de 45 degrés, se hissant de barre en barre. L'ascension a rapidement mis son endurance à rude épreuve, tandis que la descente exigeait une maîtrise constante de ses mouvements. Épuisé, les mains douloureuses et les doigts de moins en moins protégés, il s'est concentré sur chaque prise pour atteindre l'autre extrémité. À l'arrivée, Thomas van Tonder a évoqué l'un de ses plus grands rêves de ces deux dernières années, avant de conclure : « J'ai terminé ce que j'avais commencé. »