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Afrique du Sud : le plus long train de marchandises jamais réalisé mis en service

Un train de marchandises, présenté comme le plus long du monde, dans la baie de Saldanha, en Afrique du Sud, le 17 octobre 2026.   -  
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Transnet Freight Rail via AP/Transnet Freight Rail
By Rédaction Africanews

and Associated Press

Afrique du Sud

Une entreprise publique sud-africaine affirme avoir mis en service, à titre d'essai, le plus long train de marchandises jamais réalisé.

Selon Transnet, l'entreprise publique de transport et de logistique, ce train mesurait 7,6 kilomètres (4,7 miles) de long et était composé de 696 wagons de marchandises. Pour le faire avancer, il a fallu répartir des locomotives électriques et diesel sur toute la longueur du train.

Le train a effectué un trajet de 860 kilomètres (534 miles) entre la baie de Saldanha, sur la côte ouest de l’Afrique du Sud, et une mine de minerai de fer située à l’intérieur du pays, le 18 octobre, a indiqué Transnet dans un communiqué.

Les wagons de marchandises étaient vides pour ce trajet.

Les trains de marchandises mesurent généralement entre un demi-mile et 1,5 mile de long selon les pays, mais certaines nations, comme l’Afrique du Sud et l’Australie, exploitent des trains plus longs sur de longues distances.

Transnet affirme avoir battu le record détenu jusqu’alors par un train de 4,5 miles de long qui avait relié une mine de minerai de fer à un port d’Australie-Occidentale en 2001.

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