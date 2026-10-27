Bénin : à Ouidah, un défilé aux motifs indigo entre création et mémoire

Au Bénin, l’indigo nourrit la création artistique, la transmission des savoir-faire et la valorisation du patrimoine. Le 24 octobre 2026, à Indigo Village, au bord du lac Toho, dans la commune de Ouidah, la marque Couleur Indigo, portée par Nadia Adanlé, a présenté « Apusomè », sa 19e collection. Déclinée en 16 motifs inspirés des fonds marins, cette nouvelle gamme allie création textile, mémoire historique et recherche de nouvelles voies pour préserver et transmettre les savoir-faire liés à l’indigo.

Nous ne sommes pas en randonnée touristique, mais à un défilé de mode au bord du lac Toho, au Bénin. Ici, les mannequins font découvrir au public les créations de la collection « Apusomè », des tissus à l’indigo inspirés de l’univers marin et confectionnés par des artisans béninois. « Apusomè » est une création de la styliste et créatrice Nadia Adanlé, qui entend faire de l’indigo un vecteur de création, de mémoire et de transmission culturelle**.**

« Nous nous sommes fixé pour objectif de valoriser ce tissu et de le sortir de l’état de léthargie dans lequel il était plongé. Et aujourd’hui, pour poursuivre dans cette même logique, nous travaillons sur la qualité de ce que nous proposons. Ensuite, nous travaillons sur l’image de prestige du produit. Et pour finir, nous faisons preuve d’autant de créativité que possible », a déclaré Nadia Adanlé, promotrice de Couleur Indigo.

Parmi les créations « Apusomè » figurent l’Anvigan, le Nussianu, le Corail intégral, le Filimi et le Scallop, inspirés des fonds marins avec des motifs tels que des poissons, des coquillages, des pieuvres, des méduses, des tortues et des coraux. Chaque motif revêt une symbolique particulière.

« Un motif que nous avons appelé « Filimi », « Souviens-toi de moi ». Car en parlant des fonds marins, nous nous sommes beaucoup inspirés de l’océan Atlantique. Contrairement aux autres océans, l’océan Atlantique est le plus grand cimetière du monde en raison de cette triste histoire. Et j’ai décidé que, puisqu’ils sont partis sans avoir de tombe, ils auraient au moins un tissu qui leur rende hommage », a expliqué Nadia Adanlé, promotrice de Couleur Indigo.

Indigo Village, vitrine de la valorisation de l’indigo, depuis la préparation des matières et la teinture jusqu’à la confection des tissus, puis à la réalisation de produits finis, est également une vitrine pour la promotion du tourisme culturel et artistique à Ouidah.

« Je crois que Nadia développe l’un des gisements les plus précieux, parmi les plus précieux du Bénin, en tant que destination de tourisme culturel et créatif. » VO Cette dynamique se poursuivra en novembre 2026 avec la cinquième édition du Symposium de l’indigo africain, autour du thème « Indigo et arts pluriels, dialogue performatif et pratiques hybrides », a indiqué Coline-Lee Toumson-Venite, chargée de mission pour les arts, la culture et les industries culturelles et créatives à la présidence.