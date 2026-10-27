Mbappé présente ses excuses après la colère de sponsors chinois

Kylian Mbappé tente d’apaiser la polémique en Chine. La star du Real Madrid a présenté ses excuses mardi après avoir été lâchée par plusieurs grandes marques chinoises à la suite d’une vidéo devenue virale, dans laquelle il semblait plaisanter au sujet de Mao Zedong.

Dans un communiqué publié en français, en chinois et en anglais, le capitaine de l’équipe de France a reconnu que son commentaire était « malvenu ». Il a affirmé comprendre que ses propos avaient « blessé de nombreuses personnes en Chine et au sein des communautés chinoises à travers le monde », avant de présenter ses excuses aux personnes offensées.

À l’origine de la controverse, une séquence dans laquelle Mbappé évoque le mème le plus drôle qu’il ait vu sur Internet à son sujet. Il cite une image où son visage aurait été superposé à celui d’« un type… je crois que c’est un dictateur chinois », une référence qui semble concerner Mao Zedong, ancien dirigeant chinois décédé en 1976. L’authenticité de cette vidéo n’a toutefois pas été confirmée par AFP Fact Check.

La réaction en Chine a été immédiate. Plusieurs entreprises ont décidé de mettre fin à leurs collaborations avec le joueur. Le géant des boissons énergisantes Dongpeng, qui avait utilisé l’image de Mbappé dans ses campagnes publicitaires, a annoncé rompre son partenariat avec l’attaquant français.

Le producteur laitier Mengniu et le fabricant de fromages Milkground ont également annoncé la fin de leurs accords commerciaux avec le joueur, jusque-là très populaire auprès des supporters chinois.

La polémique a également touché le football espagnol. Le groupe public China Media Group, qui supervise notamment la télévision d’État CCTV, a annoncé la suspension de la diffusion des matchs de la Liga. Il a aussi demandé des excuses au Real Madrid, estimant qu’elles constituaient une condition préalable à toute discussion.

Mardi, le ministère chinois des Affaires étrangères a réagi aux excuses du joueur. Son porte-parole Guo Jiakun a déclaré que les propos ou actes « heurtant les sentiments du peuple chinois » se heurteraient « naturellement au rejet unanime » de la société chinoise.

En Chine, les références humoristiques à Mao Zedong restent un sujet particulièrement sensible. Cette affaire rappelle d’autres crises impliquant des sportifs internationaux, notamment autour de questions liées à Taïwan, Hong Kong ou au Tibet.

Pour Mbappé, cette controverse intervient quelques jours après sa deuxième place au Ballon d’Or derrière l’Anglais Harry Kane. Elle fragilise l’image d’un joueur qui bénéficiait jusqu’ici d’une forte popularité auprès du public chinois.