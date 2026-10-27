La réserve de semences du Svalbard, un outil pour l'avenir alimentaire de l'Afrique ?

Nichée au cœur de l’Arctique, une réserve abrite plus d’un million de semences qui servent de réserve de sécurité pour l’approvisionnement alimentaire mondial. Cette année, la Réserve mondiale de semences du Svalbard reçoit le Prix de la princesse des Asturies pour la coopération internationale.

Ronald Kato, d’Africanews, s’est entretenu avec Lene Krøl Andersen, directrice générale de NordGen, pour parler des denrées essentielles en Afrique, de la coopération avec les banques de gènes nationales et de la capacité des semences à s’adapter à un climat en mutation.

Ronald : Lene, bienvenue et félicitations.

Lene : Merci beaucoup. C’est un honneur d’être ici.

Ronald : Comment le changement climatique influence-t-il le choix des semences et des variétés que les pays décident de conserver dans la réserve ?

Lene : Le changement climatique est l’une des raisons pour lesquelles nous avons créé la Réserve mondiale de semences du Svalbard. L’idée est de protéger la biodiversité actuelle contre le changement climatique. La biodiversité de notre environnement naturel est aujourd’hui sous pression, ce qui signifie que nous ne disposons pas, dans la nature, des caractéristiques génétiques nécessaires aux cultures futures. Nous conservons donc les semences afin de préserver ce patrimoine de résilience génétique, de sorte que ces gènes résilients puissent être conservés pour nos cultures futures.

Ronald : Donc, une semence congelée à Svalbard sera réintroduite dans un climat différent, et peut-être même dans un sol différent. Comment tenez-vous alors compte de la nécessité pour les plantes d’évoluer ? Ou bien sont-elles simplement préservées ?

Lene : Cela fonctionne ainsi : la diversité génétique est disponible, et nous devons la maintenir en vie pour pouvoir l’utiliser. Ainsi, grâce aux technologies modernes actuelles d’édition génétique et de sélection végétale, nous pouvons créer des cultures, actuelles et futures, capables de s’adapter au changement climatique. C’est donc ainsi que la diversité génétique issue des banques de gènes est mise à profit.

On pourrait dire que cela ressemble à une bibliothèque. Et les livres contiennent l’information génétique. Les connaissances nécessaires au développement des cultures futures sont à votre disposition dans cette bibliothèque.

Ronald : Vous avez évoqué l’édition génomique, et actuellement, la législation norvégienne, qui régit la banque de semences, interdit les modifications génétiques. Pensez-vous que cette politique évoluera à l’avenir dans l’intérêt de la sécurité alimentaire ?

Lene : La technologie évoluera, c’est certain. Nous devenons plus habiles dans le développement de nouvelles cultures adaptées aux conditions en vigueur. En ce qui concerne la conservation, nous voulons préserver l’original aussi fidèlement que possible, car cette démarche élargit la diversité.

Quant à l’utilisation des caractéristiques présentes dans les échantillons d’origine, c’est aux chercheurs et aux sélectionneurs qu’il revient de les développer. Nous conservons les fondements de la diversité actuelle.

Ronald : Le Soudan et l’Ukraine, deux pays en guerre, ont déposé des semences dans la réserve. Pouvez-vous nous parler de la logistique ? Que faut-il mettre en œuvre pour évacuer des semences d’un pays en guerre comme le Soudan ?

Lene : Oui, c’est une bonne question, car cela varie en fonction de la situation. Nous avons travaillé en étroite collaboration avec l’Ukraine, par exemple, et nous continuons à le faire. Ce mécanisme consistait en une évacuation d’un côté vers l’autre, simplement pour s’assurer que les semences étaient en sécurité dans le pays.

Svalbard fonctionne comme un système de secours. Si quelque chose tourne mal, quoi qu’il arrive à vos copies dans l’une de vos banques de gènes locales, vous pouvez vous tourner vers l’autre que vous avez en réserve. Si cela ne suffit pas non plus, vous vous tournez alors vers Svalbard.

Mais à tout moment, vous pouvez récupérer vos semences. Chaque fois que vous en avez besoin, c’est possible.

Ronald : La réserve fonctionne sur la base de la confiance. Comment maintenez-vous cette neutralité au milieu d’un contexte géopolitique parfois très conflictuel ? Comment restez-vous impartiaux ?

Lene : Dans la réserve de semences, nous ne nous occupons absolument pas des enjeux géopolitiques. Nous avons des semences provenant de Russie, des États-Unis et d’Ukraine, côte à côte. Mes collègues de la réserve aiment dire que les problèmes du monde extérieur s’apaisent à l’intérieur de la réserve. Là-bas, nous sommes tous des collègues qui travaillons ensemble.

Ronald : Alors, pour un agriculteur local au Sénégal ou en Ouganda, qu’est-ce que cela signifie que leur variété locale de gombo ou de niébé soit désormais conservée ou congelée dans l’Arctique ?

Lene : Cela signifierait qu’ils sont leurs propres sélectionneurs. Ils ont développé leurs propres variétés de niébé pour en faire un produit dont ils sont fiers, qu’ils savent cultiver pour nourrir leurs familles. C'est donc une sorte d'assurance pour l'avenir de la prochaine génération, afin de garantir qu'elle soit en mesure de subvenir aux besoins alimentaires des générations futures.

Ronald : Si vous pouviez vous projeter 50 ans dans le futur, quel rôle espérez-vous que ces graines, qui se trouvent aujourd'hui au Svalbard, auront joué dans la résolution du casse-tête de la sécurité alimentaire mondiale ?

Lene : J’espère que nous serons capables de générer davantage d’informations, de mieux comprendre notre diversité qu’aujourd’hui et de rendre ces informations accessibles. C’est comme ouvrir un livre, comprendre ce qu’il contient et quels bienfaits recèle cette petite graine. Comment pouvons-nous aider les futures variétés à s’adapter au changement climatique ou à d’autres conditions difficiles pour cultiver des plantes ?

Au Svalbard, nous disposons de la collection mondiale, mais le travail concret s’effectue au sein des différentes banques de gènes. C’est là que se trouve le savoir ; c’est là que réside le lien avec l’agriculteur. Les connaissances de l’agriculteur sont extrêmement importantes pour comprendre comment développer des semences et comment cultiver les denrées alimentaires de la bonne manière.

Ronald : Lene, encore toutes mes félicitations. Et merci beaucoup d’avoir accordé cet entretien à Africanews.

Lene : Merci beaucoup.