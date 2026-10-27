Mbappé perd le soutien de ses sponsors chinois après des propos sur Mao

Kylian Mbappé se retrouve au cœur d’une nouvelle polémique, cette fois en Chine. Deux grandes marques chinoises ont annoncé la fin de leurs collaborations avec la star française après la diffusion d’une vidéo devenue virale dans laquelle le capitaine des Bleus évoque un mème le représentant avec l’ancien dirigeant chinois Mao Zedong.

Dans cette séquence, dont l’authenticité n’a pas été immédiatement vérifiée, Mbappé explique que le mème le plus drôle qu’il ait vu sur Internet était celui où son visage avait été associé à celui d’« un type… je crois que c’est un dictateur chinois ». Une référence qui semble concerner Mao, figure fondatrice de la Chine communiste, dont l’image reste un sujet extrêmement sensible dans le pays.

Le géant des boissons énergisantes Dongpeng Beverage a annoncé mettre fin « avec effet immédiat » à son partenariat avec l’attaquant du Real Madrid. La marque avait largement utilisé l’image du joueur, notamment avec des publicités générées par intelligence artificielle diffusées en Chine pendant la Coupe du monde.

Le groupe laitier China Mengniu Dairy, l’un des plus importants producteurs chinois, a également rompu ses liens avec Mbappé. L’entreprise a déclaré appliquer une politique de « tolérance zéro » envers tout propos ou geste susceptible de « heurter les sentiments du peuple chinois ».

Avant cet épisode, Mbappé bénéficiait pourtant d’une grande popularité auprès des supporters chinois. Surnommé affectueusement « Guigui », en référence à un mème inspiré des Tortues Ninja, le joueur français comptait des millions d’abonnés sur les réseaux sociaux chinois et représentait plusieurs grandes marques.

Pour certains fans, l’image du joueur est désormais fragilisée. « Avant, j’aimais beaucoup regarder Mbappé jouer sur le terrain, mais depuis que cette nouvelle a été révélée, personnellement, je ne l’apprécie plus beaucoup », témoigne un habitant de Pékin.

D’autres supporters espèrent toutefois une réaction plus mesurée de la star française. « Le marché chinois est gigantesque pour les célébrités et les sportifs internationaux », estime une habitante de Pékin, appelant les grandes figures du sport à adopter une attitude respectueuse envers leurs publics.

Cette affaire rappelle d’autres polémiques ayant opposé des sportifs internationaux et le marché chinois. Des prises de position sur Taïwan, Hong Kong ou le Tibet ont déjà entraîné des ruptures de partenariats et des réactions fortes des autorités ou des entreprises chinoises.

Le ministère chinois des Affaires étrangères a réagi mardi, affirmant que les propos ou actes « heurtant les sentiments du peuple chinois » provoqueraient un « rejet unanime » dans le pays.

Kylian Mbappé a depuis présenté ses excuses, se disant « sincèrement désolé » et reconnaissant des « propos maladroits » dans un communiqué publié mardi sur les réseaux sociaux.

Cette nouvelle controverse intervient au lendemain de sa défaite face à Harry Kane dans la course au Ballon d’Or, la plus prestigieuse distinction individuelle du football.