Christina Koch, astronaute de la NASA, parle de la vie dans l'espace et de ses liens avec l'Afrique

L'astronaute américaine Christina Koch s'est vu décerner le Prix de la Princesse des Asturies pour la Concorde en Espagne, en reconnaissance de ses réalisations dans le domaine de l'exploration spatiale et de son engagement en faveur de la coopération internationale.

Dans une interview exclusive accordée à Africanews en marge de la cérémonie de remise des prix, Christina Koch a expliqué en quoi le fait de voir la Terre depuis l'espace avait changé sa vision de l'humanité, de la coopération mondiale et de l'importance de la diversité dans l'exploration.

Christina Koch est la première femme à avoir fait le tour de la Lune.

Évoquant son séjour à bord de la Station spatiale internationale et la mission Artemis, Christina Koch a déclaré que le fait de contempler la Terre depuis l’espace lui avait révélé la fragilité de la planète et l’ampleur de la responsabilité commune de l’humanité.

Elle a ajouté que chaque interaction offrait l’occasion de façonner le monde que les gens souhaitent voir, appelant à davantage d’empathie, d’écoute et d’ouverture aux différentes perspectives.

« J’ai été frappée non seulement par la Terre, mais aussi par toute cette obscurité qui l’entoure. Et quand on revient de l’espace, on se rend compte que tout ce que nous avons ne va pas de soi. C’est notre monde, et c’est à nous d’y faire les bons choix ; et même si nos problèmes peuvent paraître immenses, nous le sommes tout autant en tant qu’humanité », a-t-elle déclaré.

Koch a expliqué qu’elle s’était préparée à affronter la peur en étudiant en détail les risques potentiels et en répétant mentalement comment elle réagirait face à différentes situations.

Pour Koch, devenir astronaute commence par l’authenticité : identifier le travail qui apporte du sens et de l’épanouissement, tout en développant la capacité d’adaptation, l’esprit d’équipe, la discipline et la volonté d’accomplir des tâches difficiles.

Son lien avec l’Afrique a commencé lors d’un échange universitaire au Ghana, une expérience qu’elle a décrite comme son premier grand changement de perspective.

Koch a déclaré que son retour au Ghana avait approfondi son appréciation du pays et remis en question les idées préconçues qu’elle avait emportées avec elle depuis les États-Unis. Elle a également indiqué que cette expérience avait redéfini sa conception du bonheur, qu’elle décrit comme un choix ancré dans l’appréciation du moment présent plutôt que dans la richesse matérielle.

« Ce que j’ai vraiment retenu, c’est notre façon d’aborder le bonheur. J’ai réalisé que tant de personnes que j’ai rencontrées au Ghana étaient, à bien des égards, plus heureuses que celles que je voyais aux États-Unis, qui disposaient peut-être de plus de biens matériels. Et à partir de ce moment-là, j’ai compris que le bonheur est un choix que l’on fait et qu’il s’agit avant tout d’apprécier ce que l’on a ici et maintenant », a-t-elle déclaré.

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Alors que la course à l’exploration spatiale devient de plus en plus compétitive, Mme Koch a fait valoir que la coopération devait rester au cœur de cette démarche. Elle a évoqué les « Accords Artemis » de la NASA, qui visent à établir des normes communes pour une exploration responsable et durable.

Elle a souligné que la Station spatiale internationale avait réuni des pays apportant chacun leur contribution sous forme de satellites, de modules, d’astronautes, ainsi que de savoir-faire scientifique et technologique. Grâce aux Accords Artemis, davantage de nations sont invitées à mettre leurs atouts au service des futures missions.

« Je veux dire par là que des centaines de pays ont participé aux avancées scientifiques et technologiques que nous menons là-bas. Et grâce à ces Accords d’Artémis, nous intégrons davantage de pays et nous leur demandons : quels sont vos atouts ? Quels sont vos points forts ? Que pouvez-vous apporter ? Et continuons simplement à agir de plus en plus en équipe », a-t-elle déclaré.

Mme Koch a également souligné que la diversité est essentielle pour réduire les risques liés aux vols spatiaux. Selon elle, la diversité des parcours et des modes de pensée aide les équipes à identifier de meilleures solutions et à éviter ce qu’elle a qualifié d’« échecs de l’imagination ».

Pour l’avenir, Mme Koch a déclaré qu’elle espérait soutenir la prochaine génération d’astronautes et contribuer aux futures missions de la NASA sur le plan technique. Pour l’instant, elle se consacre également à sa famille et à la restauration d’un voilier qui revêt une importance particulière pour eux.