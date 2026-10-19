Yémen : les combats limitent l'accès aux soins de santé reproductive des femmes

Les femmes au Yémen sont confrontées à des risques croissants alors que les combats entre les Houthis, soutenus par l’Iran, et les forces gouvernementales, soutenues par l’Arabie saoudite, limitent l’accès aux soins de santé reproductive.

Seules certaines structures réaffectées au traitement des blessés de guerre, fournissent des soins obstétriques d’urgence ont déclaré vendredi les Nations unies.

« La situation est extrêmement alarmante, et nous ne disposons d’aucune donnée permettant d’évaluer à quel point elle l’est dans le reste du Yémen, dans les zones auxquelles nous n’avons pas accès. Car ce qui m’inquiète, c’est que même si, dans une certaine mesure — certes limitée —, nous avons la possibilité de faire connaître la situation des populations yéménites dans les zones contrôlées par le gouvernement yéménite, Mais nous ne sommes pas vraiment en mesure de donner une idée ni un ordre de grandeur concernant toutes les autres personnes au Yémen qui sont elles aussi confrontées à d’énormes besoins humanitaires. Nous estimons que le nombre de femmes enceintes parmi les personnes déplacées s’élève à plusieurs milliers. Elles sont probablement environ 5 000 à ce jour, voire entre 5 000 et 6 000. Et parmi elles, 1 000 vont accoucher dans les deux prochaines semaines. Telle est donc la réalité à laquelle sont confrontées les femmes et les jeunes filles enceintes déplacées : l’incertitude quant au lieu où elles accoucheront, aux personnes qui seront à leurs côtés, et à la possibilité ou non de pouvoir consulter un professionnel de santé, en particulier en cas d’urgence obstétricale », a déclaréFrancesco Galtieri, représentant du Fonds des Nations unies pour la population au Yémen.

Depuis début septembre, plus de 3 100 femmes enceintes ont été déplacées, selon le Fonds des Nations unies pour la population (UNFPA).

L’agence a indiqué précédemment dans un communiqué que neuf établissements de santé soutenus par l’UNFPA auraient été détruits ou rendus inopérants, et que huit autres avaient suspendu leurs services.