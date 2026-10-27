Nigeria : des mineurs arrêtés pour exploitation illégale d’or meurent par asphyxie en prison

Une enquête officielle au Nigeria a conclu que les mauvaises conditions de détention étaient à l’origine de la mort de 33 jeunes hommes arrêtés pour exploitation illégale d’or dans l’État du Niger, au centre du pays.

Les victimes sont décédées en septembre dans une cellule de la ville de Minna, la capitale de l’État, après leur arrestation par le Corps nigérian de sécurité et de défense civile (NSCDC), une agence paramilitaire gouvernementale.

Présentant les conclusions du rapport aux autorités, le chef de l’équipe d’enquête, Jonathan Kure, a qualifié l’incident de « tragédie carcérale évitable ». Selon la commission, les décès sont liés à une combinaison de facteurs : une surpopulation extrême, des conditions de détention inadaptées, une mauvaise ventilation, un manque de surveillance et des défaillances systémiques.

Les preuves médicales et médico-légales indiquent que les victimes sont mortes d’une asphyxie provoquée par un confinement prolongé dans une cellule gravement surpeuplée et mal ventilée, aggravée par la chaleur et la déshydratation.

Selon les survivants, plusieurs dizaines de personnes avaient été entassées dans une cellule exiguë. Certains ont affirmé qu’une substance irritante avait été pulvérisée à l’intérieur avant que la porte ne soit refermée. Malgré leurs appels à l’aide et leurs coups contre la porte, les gardiens n’auraient pas réagi.

« Ces circonstances constituaient un traitement cruel, inhumain et dégradant », a déclaré Jonathan Kure, estimant que les décès étaient prévisibles et auraient pu être évités.

Les autorités de l’État du Niger avaient initialement évoqué un bilan de 37 morts. Après vérification des registres et l’identification des victimes, la commission d’enquête a confirmé 33 décès. Parmi elles, 14 étaient des mineurs.

Le rapport appelle à des mesures correctives pour prévenir de nouvelles tragédies dans les centres de détention nigérians et met en lumière les difficultés persistantes liées aux conditions carcérales dans le pays.