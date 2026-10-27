Égypte : la journaliste Lina Attalah arrêtée après son procès

La journaliste égyptienne Lina Attalah, directrice du principal média indépendant du pays Mada Masr, a été interpellée par les forces de sécurité après avoir été condamnée à une amende lors d’un procès expéditif mardi, a indiqué Mada Masr.

À l’issue d’une seule audience, le tribunal des délits mineurs a ordonné la fermeture du site et imposé une amende à Lina Attalah de quelque 850 euros pour l’avoir exploité « sans licence », a précisé le média indépendant.

Des membres des services de sécurité l’ont ensuite « encerclée, soulevée du sol et fait sortir de la salle d’audience dans le palais de justice, où elle reste en détention », a-t-il ajouté.

Selon Hossam Bahgat, directeur de l’organisation Initiative égyptienne pour les droits de la personne (EIPR) présent sur les lieux, le juge a rendu sa décision « au milieu des cris et des protestations des avocats de la défense », juste avant que Lina Attalah ne soit interpellée.

Ce procès constitue, selon des organisations de défense des droits humains, une escalade dangereuse dans la répression par Le Caire de la liberté de la presse.

Il survient quelques semaines après l’arrestation très médiatisée de l’équipe de journalistes spécialisés dans la vérification des faits d’une autre plateforme internet, Matsadaash, accusés de diffuser de « fausses informations » et de liens avec les Frères musulmans.

Ces accusations sont fréquemment portées contre les médias perçus comme critiques à l’égard du gouvernement.

Il s’agit de la sixième affaire visant Lina Attalah et Mada Masr en autant d’années, mais aucune n’avait jusque-là abouti à un procès.

L’Égypte, régulièrement critiquée pour sa répression de la liberté de la presse, détient actuellement 26 journalistes en raison de leur travail, selon un décompte de l’EIPR.