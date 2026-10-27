Birmanie : des centaines de lanternes illuminent le ciel de Bagan

À la nuit tombée, le ciel de Bagan, en Birmanie, s'est rempli de lanternes de papier flottaient au-dessus des temples anciens. Des milliers de fidèles se sont réunis pour Thadingyut, trois jours de célébrations du 25 au 27 octobre, rythmés par les prières et les offrandes. La cité historique accueillait son premier festival officiel de lanternes volantes, organisé par les autorités du tourisme, avec le lâcher d'environ 1 000 lanternes chaque soir au-dessus du site classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Aussi appelée Fête des lumières, Thadingyut marque la fin du carême bouddhiste, observé pendant la saison des pluies. Les illuminations évoquent le retour du Bouddha du royaume céleste. Cette tradition est aussi un moment privilégié pour les réunions familiales et l'hommage aux aînés.