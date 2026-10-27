Yémen : la difficile vie des familles dans les camps de déplacés à Aden

Des centaines de familles déplacées originaires des gouvernorats de Taïz et de Lahj, au Yémen, vivent dans des camps à Aden, dans des conditions de vie difficiles et avec des besoins persistants en aide humanitaire, à la suite d’une importante offensive des Houthis lancée en septembre.

Dans la zone de Ras Imran, située dans le district d’Al-Buraiqeh, les camps d’Al-Firdaws 1 et d’Al-Firdaws 2 comptent environ 850 tentes abritant des familles déplacées.

De nombreuses familles ont fui leurs domiciles en raison de l’insécurité et continuent de rencontrer des difficultés pour accéder à un abri adéquat et aux produits de première nécessité.

Dans la zone de Salah al-Din, située dans le même district, des familles déplacées originaires de Taïz et de Lahj ont également reçu une aide humanitaire, alors que les besoins des communautés déplacées demeurent importants.

Du 1er janvier au 24 octobre 2026, l’Organisation internationale pour les migrations (OIM) a recensé 49 388 ménages ayant connu au moins un déplacement.

Le groupe rebelle houthi a lancé une importante offensive dans le but de s’emparer de vastes territoires yéménites contrôlés par le gouvernement, notamment de la capitale, Sanaa. Les combats ont provoqué des déplacements massifs de population : au moins 70 000 personnes ont fui leur domicile au cours des premiers jours du conflit.

Si un petit nombre de personnes a trouvé refuge dans le pays voisin, Djibouti, la grande majorité des personnes déplacées reste sur le territoire yéménite.

Les rebelles houthis affrontent non seulement les forces gouvernementales yéménites, mais également l’Arabie saoudite.