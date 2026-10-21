Yémen : Taïz prise entre les combats et une crise sanitaire

À Taiz, les combats continuent de rythmer le quotidien des habitants. Mercredi 21 octobre, les forces gouvernementales et leurs alliés de la Résistance populaire ont affronté les Houthis dans l'ouest de la ville, près de l'ancien aéroport et du mont Jabal Han. Des images montrent un char ouvrant le feu et des combattants échangeant des tirs. Le gouvernement yéménite affirme avoir repoussé une attaque et bombardé plusieurs positions houthies, sans que ces déclarations aient pu être vérifiées de manière indépendante. En grande partie encerclée, cette ville de plusieurs centaines de milliers d'habitants voit ses principales voies d'approvisionnement entravées, notamment la route vers Aden. Mais les conséquences du conflit se font aussi sentir loin des lignes de front. Les agents municipaux ne peuvent plus accéder à la principale décharge et sont contraints de brûler les ordures à même les rues. Le long des axes fréquentés, des tas de déchets se consument, dégageant d'épaisses fumées, tandis que des chèvres fouillent parmi les détritus. Les pénuries de carburant compliquent également le fonctionnement des hôpitaux, des pompes à eau et des services de propreté, aggravant les risques sanitaires. « Si nous ne mourons pas sous les bombardements des Houthis, nous mourrons à cause de ces ordures », résume un habitant.