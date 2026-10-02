Russie : Poutine n'exclut pas les armes nucléaires pour protéger Kaliningrad

Alors qu’il s’exprimait jeudi lors de la séance plénière de la 23e réunion annuelle du Club de discussion de Valdaï, le président russe Vladimir Poutine a envisagé d’utiliser « tous les types d’armes » si Kaliningrad était attaquée.

Il s’agit d’une enclave russe sur la mer Baltique, entre la Pologne et la Lituanie. Vladimir Poutine a également fait savoir que son pays n'était pas en train de préparer une attaque contre un quelconque pays.

''Nous ne menaçons personne, nous n'avons pas l'intention d'attaquer qui que ce soit, ni en 2029, ni en 2030, ni en 2050. Mais si nous sommes confrontés à une agression, nous devrons riposter. Et les citoyens des pays européens doivent bien comprendre cela et faire la distinction entre notre position et celle de certains dirigeants politiques actuels de leurs pays.'', a déclaré le président russe.

Cette sortie intervient après des exercices dont des simulations de perturbation des communications et la neutralisation des systèmes de défense aérienne vers la région de Kaliningrad par des pays de l’OTAN.