Ukraine : tir nourri de drones sur Kyiv, un jeune de 14 ans décédé

Le drone a percuté l’immeuble entre les 10e et 11e étages, après le déclenchement d’alertes aériennes. La seule victime mortelle est un garçon de 14 ans de nationalité israélienne. Sa mère a également été blessée lors de l’attaque et transportée à l’hôpital. Le ministère israélien des Affaires étrangères a indiqué que ses services à Kyiv étaient en contact avec la famille pour lui fournir une assistance. Un premier bilan faisait état d’au moins sept blessés parmi les résidents de l’immeuble. Mais les attaques se sont poursuivies ailleurs dans Kyiv et le nombre total de blessés a atteint 20, dont un enfant de neuf ans, avec huit hospitalisations. Des bâtiments ont été endommagés à Podilskyi et Solomianskyi, et un drone a également frappé un immeuble non résidentiel de cinq étages à Shevchenkivskyi. Cette nouvelle vague intervient après des tirs de missiles balistiques qui avaient tué deux personnes et blessé huit autres à Kyiv la nuit précédente. Les attaques ont largement dépassé les limites de la capitale. Volodymyr Zelenskyy a indiqué que huit régions avaient été visées, tandis que l’Ukraine a fait état de 282 drones d’attaque et de plusieurs types de missiles lancés dans la nuit. Odesa a également été touchée, avec un mort et un blessé. Moscou affirme avoir pris pour cible des installations de défense et de logistique, nie viser délibérément les civils et fait de son côté état de victimes après des frappes ukrainiennes à longue portée.