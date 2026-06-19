Russie–Madagascar : Moscou veut approfondir son partenariat avec Antananarivo

En visite à Moscou, la ministre malgache des Affaires étrangères, Alice N'Diaye, a affiché sa volonté de renforcer la coopération avec la Russie dans plusieurs secteurs stratégiques. De son côté, Sergueï Lavrov a évoqué les relations entre Moscou et Washington, dénonçant l’instabilité des positions américaines et réaffirmant le rôle que la Russie entend jouer dans les dossiers internationaux sensibles.

La cheffe de la diplomatie malgache a souligné que les échanges avaient porté sur les principales questions internationales dans un contexte marqué par des défis croissants en matière de paix, de sécurité et de stabilité. Elle a également mis en avant les perspectives de renforcement du partenariat russo-malgache dans des domaines jugés prioritaires, notamment l’énergie, l’agriculture, les infrastructures, la santé, les mines et l’éducation.

Interrogé sur l’évolution des relations entre la Russie et les États-Unis, Sergueï Lavrov a estimé qu’un nouveau changement d’approche de Washington était possible, rappelant les précédents revirements observés après les discussions d’Anchorage. Selon lui, les accords alors conclus reposaient sur des engagements précis validés par le président Vladimir Poutine à partir de propositions américaines. Le ministre russe a regretté que l’attention se concentre désormais sur « l’esprit » de ces discussions plutôt que sur les engagements concrets qui en étaient issus.

Évoquant par ailleurs les pourparlers entre les États-Unis et l’Iran, annulés vendredi, M. Lavrov a laissé entendre que certains acteurs pourraient ne pas souhaiter leur reprise. Il a néanmoins réaffirmé le soutien de Moscou à toute initiative de dialogue, assurant que la Russie restait disponible pour apporter son expertise technique, notamment sur les questions liées au traitement des stocks d’uranium enrichi.

Cette rencontre témoigne de la volonté de Moscou de consolider son influence en Afrique, tandis que Madagascar cherche à diversifier ses partenariats internationaux dans des secteurs essentiels à son développement économique.