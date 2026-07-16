La Russie et la Guinée-Bissau consolident leur partenariat

Le chef de la diplomatie russe, Sergueï Lavrov, a accueilli jeudi à Moscou la ministre des Affaires étrangères de Guinée-Bissau, Fatumata Jau, pour des entretiens consacrés au développement des relations entre les deux pays et aux grands enjeux internationaux et régionaux.

À l’issue des discussions bilatérales, les deux responsables ont insisté sur la volonté commune de diversifier leur coopération. La ministre bissau-guinéenne a souligné que cette visite s’inscrivait dans « l’esprit d’approfondir et de diversifier le partenariat avec la Fédération de Russie », en mettant en avant plusieurs domaines jugés prioritaires par son gouvernement.

« Nous voyons des opportunités importantes dans l’agriculture, la sécurité alimentaire, la pêche et l’économie bleue, ainsi que dans l’enseignement supérieur », a déclaré Fatumata Jau lors d’une conférence de presse conjointe. Ces secteurs constituent des axes majeurs pour la Guinée-Bissau, dont l’économie repose notamment sur les ressources agricoles et maritimes.

Les échanges ont également porté sur la situation politique en Afrique de l’Ouest, marquée ces dernières années par des tensions entre la CEDEAO et plusieurs régimes militaires arrivés au pouvoir par des coups d’État, notamment au Mali, au Niger et au Burkina Faso.

Sergueï Lavrov a indiqué que la Russie soutenait les initiatives visant à rétablir le dialogue entre l’organisation régionale et plusieurs États africains. « La Russie a fermement réaffirmé son soutien à tous les efforts visant à normaliser les relations entre la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest, d’une part, et la Guinée-Bissau, le Mali, le Niger et le Burkina Faso, d’autre part », a-t-il déclaré.

Le ministre russe a également estimé que ces quatre pays devaient « participer pleinement aux activités de l’Union africaine », plaidant pour leur maintien dans les structures continentales. Ses propos s’inscrivent dans la stratégie de Moscou visant à renforcer son influence diplomatique en Afrique, en mettant en avant le principe de souveraineté nationale et le droit des États à choisir leur propre modèle de développement.

Au cours de la conférence de presse, Sergueï Lavrov a également évoqué les transformations actuelles de l’ordre international. Il a affirmé que les discussions avaient abordé « les questions contemporaines urgentes », notamment la consolidation d’un monde multipolaire et le respect des principes de la Charte des Nations unies.

Le ministre russe a dénoncé ce qu’il considère comme une application sélective des règles internationales par certains pays occidentaux, affirmant que les principes de la Charte de l’ONU devaient être respectés « dans leur totalité et dans leur interconnexion ».

Cette rencontre intervient alors que Moscou poursuit le développement de ses relations avec plusieurs pays africains, en particulier dans les domaines économique, diplomatique et sécuritaire. Pour Bissau, qui cherche à diversifier ses partenariats extérieurs, la Russie représente un interlocuteur supplémentaire dans une politique étrangère tournée vers la multiplication des coopérations internationales.