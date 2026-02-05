Le Portugal sous tension alors que la tempête Leonardo provoque de nouvelles inondations

Le Portugal reste en état d’alerte maximale après le passage de la tempête Leonardo, qui a provoqué d’importantes inondations dans le sud du pays. À Alcácer do Sal, près de 200 personnes ont été évacuées mercredi, tandis que le débordement du fleuve Sado a submergé l’avenue principale sous une eau atteignant la taille des secouristes, malgré les sacs de sable installés devant les commerces. La protection civile a confirmé la mort d’un homme d’une soixantaine d’années près de Serpa, après que son véhicule a été emporté par les eaux. Depuis dimanche, les services de secours ont traité plus de 3 300 incidents à travers le pays, allant des crues soudaines aux chutes d’arbres jusqu'aux glissements de terrain. Face à l’ampleur de la situation, 3 000 militaires et 42 embarcations ont été déployés en renfort. Les autorités préviennent qu’une nouvelle dégradation est hautement probable dès ce week-end, un autre système dépressionnaire déjà en formation. Après plusieurs semaines de pluies continues, les sols saturés n’absorbent plus l’eau, alimentant les craintes de nouveaux débordements.