L'Égypte expulse un diplomate éthiopien en représailles réciproques

L'Égypte a déclaré un diplomate éthiopien "persona non grata" et lui a donné 48 heures pour quitter le pays, en représailles à l’expulsion par l'Éthiopie d’un diplomate égyptien, une décision qualifiée de "regrettable et injustifiée" par Le Caire.

Les relations entre les deux pays se sont détériorées depuis des années au sujet du Grand barrage de la Renaissance éthiopienne (GERD), un gigantesque projet hydroélectrique sur le Nil Bleu que l'Égypte considère comme une menace pour sa part des eaux du Nil.

Cette semaine, l'Éthiopie a accusé l'Égypte, le Soudan et l’Érythrée de soutenir un groupe rebelle, le Front populaire de libération du Tigré (TPLF), qui a lancé les hostilités dans les régions de l’Afar, de l’Amhara et du Tigré, laissant craindre un retour de la guerre dans la région après celle de 2020-2022, qui avait coûté la vie à plus de 600 000 personnes.

L'Égypte a accusé l’Éthiopie de rejeter la responsabilité de ses « crises internes successives » sur des acteurs étrangers.

C’est dans ce contexte que, jeudi, l’Éthiopie et l’Érythrée ont rompu leurs relations diplomatiques, s’accusant mutuellement d’attiser les conflits internes. L’Égypte, elle, a renforcé ses liens avec l’Érythrée ces derniers mois.