Portugal : une éclipse lunaire partielle illumine le ciel de Lisbonne

Les habitants de la capitale portugaise ont assisté à une éclipse lunaire partielle, un phénomène visible dans plusieurs régions du monde.

Le ciel de Lisbonne s’est transformé en scène astronomique vendredi matin. Aux premières heures de la journée, une éclipse lunaire partielle a attiré les regards des habitants venus observer la Lune progressivement recouverte par l’ombre de la Terre.

Ce phénomène se produit lorsque le Soleil, la Terre et la Lune s’alignent, la Terre projetant alors son ombre sur son satellite naturel.

Jusqu’à 96 % de la Lune masquée

L’éclipse, commencée au-dessus du continent américain, a atteint une intensité exceptionnelle avec près de 96 % de la surface lunaire temporairement cachée.

Le spectacle a pu être observé dans plusieurs régions d’Europe, d’Afrique, d’Amérique du Nord et du Sud ainsi qu’au Moyen-Orient.

Une coïncidence cosmique fascinante

Cette éclipse intervient quelques semaines après une éclipse solaire totale visible depuis le Groenland, l’Islande et l’Espagne.

Les deux phénomènes surviennent souvent par paire, en raison de l’alignement précis entre les trois astres.

Une fascinante coïncidence permet notamment à la Lune, pourtant environ 400 fois plus petite que le Soleil, de sembler avoir une taille similaire dans notre ciel, car elle est aussi environ 400 fois plus proche de la Terre.

De Lisbonne à d’autres régions du monde, cette éclipse a rappelé la beauté des phénomènes célestes et la précision de la mécanique de l’univers.