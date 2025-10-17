Bienvenue sur Africanews

Merci de choisir votre version

Regarder en direct

Urgent Infos

Sport

sport

Cristiano Ronaldo au top du classement Forbes des joueurs les mieux payés

Le Portugais Cristiano Ronaldo sourit pendant l'échauffement avant le match de qualification pour la Coupe du monde 2026 contre la Hongrie, le 14 octobre 2025 à Lisbonne   -  
Copyright © africanews
Armando Franca/Copyright 2025 The AP. All rights reserved
By Rédaction Africanews

Arabie Saoudite

Avec une fortune estimée à 1,2 milliard de dollars, Cristiano Ronaldo reste le joueur le mieux payé au monde.

Selon Forbes, l'international portugais va percevoir 280 millions de dollars pour la saison 2025-2026, dont 230 millions de salaire de son club saoudien Al-Nassr et 50 millions en contrats de sponsoring.

À 40 ans, le sportif est considéré comme l'un des meilleurs footballeurs de l'histoire. Celui qui a remporté 5 Ballons d’or au cours de sa carrière évolue dans le championnat saoudien depuis 2023. Avec Al Nassr, Cristiano Ronaldo a prolongé son contrat jusqu’en 2027 pour un montant total estimé à plus de 300 millions de dollars.

Le magazine américain a dévoilé son classement des joueurs de football les mieux payés. Bien derrière Cristiano Ronaldo, son éternel rival, Lionel Messi devrait empocher 130 M$ au cours de la même période. L'Argentin évolue depuis 2023 à l’Inter Miami.

Le top 10 du classement Forbes se clôture avec la star du FC Barcelone, Lamine Yamal. A 18 ans, il devrait gagner 43 M$ au cours de la saison 2025-2026.

Articles Connexes

Sur le même pays

Voir plus

Articles Connexes

Sur le même pays

Sur le même thème

Plus d'actualités

En utilisant ce site, vous acceptez notre utilisation des cookies pour améliorer ses performances et d'améliorer votre expérience utilisateur. Plus d'infos dans notre Politique liée aux cookies.