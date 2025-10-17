Cristiano Ronaldo au top du classement Forbes des joueurs les mieux payés

Arabie Saoudite
Avec une fortune estimée à 1,2 milliard de dollars, Cristiano Ronaldo reste le joueur le mieux payé au monde.
Selon Forbes, l'international portugais va percevoir 280 millions de dollars pour la saison 2025-2026, dont 230 millions de salaire de son club saoudien Al-Nassr et 50 millions en contrats de sponsoring.
À 40 ans, le sportif est considéré comme l'un des meilleurs footballeurs de l'histoire. Celui qui a remporté 5 Ballons d’or au cours de sa carrière évolue dans le championnat saoudien depuis 2023. Avec Al Nassr, Cristiano Ronaldo a prolongé son contrat jusqu’en 2027 pour un montant total estimé à plus de 300 millions de dollars.
Le magazine américain a dévoilé son classement des joueurs de football les mieux payés. Bien derrière Cristiano Ronaldo, son éternel rival, Lionel Messi devrait empocher 130 M$ au cours de la même période. L'Argentin évolue depuis 2023 à l’Inter Miami.
Le top 10 du classement Forbes se clôture avec la star du FC Barcelone, Lamine Yamal. A 18 ans, il devrait gagner 43 M$ au cours de la saison 2025-2026.
