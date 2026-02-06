Le Portugal frappé par ses pires inondations depuis des décennies, la tempête Marta approche

Les équipes de secours ont patrouillé Alcácer do Sal en bateau, évacuant des habitants après le passage de la septième tempête à frapper la péninsule Ibérique cette année. Une femme de 78 ans a été mise en sécurité alors que le fleuve Sado est sorti de son lit, provoquant des torrents d’eau dans le centre-ville. Un décès a été confirmé au niveau national. Le pays se remet encore des tempêtes de la semaine dernière, qui ont fait cinq morts et privé d’électricité des dizaines de milliers de personnes. Les autorités ont déclenché leur niveau maximal d’alerte aux crues pour le Tage, près de Santarém, estimant qu’il s’agit de la pire menace depuis près de trente ans. Une nouvelle tempête, baptisée Marta, doit frapper le Portugal samedi, avec de fortes pluies, des vents pouvant atteindre 120 km/h et des vagues allant jusqu’à 13 mètres. Des alertes météo sont en vigueur alors que les zones déjà inondées se préparent à de nouveaux débordements de cours d’eau. Selon les scientifiques, le changement climatique rend ces phénomènes météorologiques extrêmes plus fréquents et plus intenses.