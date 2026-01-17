Des milliers de Danois ont manifesté contre Trump à Copenhague

Ce Samedi, plusieurs milliers de personnes se sont rassemblées à Copenhague pour protester contre le projet de Donald Trump de s’emparer du Groenland et pour défendre le droit des habitants à décider de leur avenir.

Les manifestants, drapés aux couleurs groenlandaise et danoise, ont formé une marée rouge et blanche sur la place de l’hôtel de ville, scandant le nom de l’île : « Kalaallit Nunaat ! ».

Des pancartes affichaient des slogans comme « L’Amérique, dégage ! » (NDLR : traduction du slogan anglais “Make America Go Away”, détournement ironique du “Make America Great Again” de Donald Trump) ou encore « Les États-Unis ont déjà assez de glace » (USA already has too much "ICE" ).

D’autres rassemblements sont prévus dans les villes danoises d’Aarhus, Aalborg et Odense, ainsi qu’à Nuuk, capitale du Groenland. Les organisateurs, dont le mouvement Uagut et l’association Inuit, veulent profiter de la présence d’une délégation du Congrès américain à Copenhague pour faire entendre leur message.

Les manifestants dénoncent les ambitions américaines et la menace de droits de douane formulée par Donald Trump contre les pays opposés à son projet. Selon un sondage publié en janvier 2025, 85 % des Groenlandais s’opposent à une affiliation aux États-Unis.