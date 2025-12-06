Bienvenue sur Africanews

Liga : Mbappé se rapproche d'un exploit sous les couleurs du Real Madrid

Kylian Mbappé, joueur du Real Madrid, célèbre après avoir marqué le troisième but de son équipe contre l'Athletic Bilbao 3 décembre 2025.  
By Rédaction Africanews

Espagne

Kylian Mbappé a une nouvelle fois démontré son importance cruciale pour le Real Madrid en marquant un doublé décisif à San Mamés, contribuant ainsi à une victoire éclatante de 3-0 face à l'Athletic Bilbao.

Depuis le début de la saison 2024-2025, Mbappé a inscrit 55 buts en 55 matchs sous le maillot blanc. À seulement quatre unités du record de 59 buts établi par Cristiano Ronaldo en 2013, il lui reste cinq matchs pour réaliser cet exploit historique. En club et en sélection, le Français totalise 62 buts dépassant le record établi par Cristiano Ronaldo en 2014 de 61 réalisations. Pour atteindre la barre des 69 buts, il reste à Kylian Mbappé encore quatre rencontres.

À commencer par ce week-end et la réception du Celta Vigo en Liga. La Maison Blanche recevra ensuite Manchester City en Ligue des champions, avant de finir par Alaves et le FC Séville, le 14 et 20 décembre. Quatre occasions pour Kylian Mbappé de magnifier encore un peu plus sa superbe année 2025.

