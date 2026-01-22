Groenland : le gouvernement publie un manuel de survie en cas de crise

Nuuk
Après des semaines de tensions, Donald Trump tempère ses pro. Le président américain a levé ses menaces militaires et douanières concernant le Groenland, évoquant même "le cadre d’un futur accord".
Pourtant, l’île reste en alerte. Mercredi, le gouvernement groenlandais a publié un manuel de survie à destination de ses citoyens. Rédigé en groenlandais et en danois, ce guide recommande de se préparer à une éventuelle crise. Cinq jours d’autonomie en provisions, trois litres d’eau par personne et par jour, des conserves, du combustible, et même du matériel de chasse et médical. Une initiative inspirée des pays nordiques, comme la Finlande ou la Suède. Dans les rues de Nuuk, certains prennent les devants.
Samedi encore, Donald Trump accusait le Danemark, la Norvège, la Suède, et d’autres pays européens de jouer à un "jeu très dangereux" au Groenland en y déployant des militaires. Mais mercredi, à Davos, le ton a changé
01:58
Des Somaliens choqués par les multiples attaques de Donald Trump
01:05
Davos 2026 : l'Égypte va rejoindre le "Conseil de la paix" de Trump
01:11
Trump exige des négociations "sans usage de la force" sur le Groenland
01:17
Le président égyptien salue les efforts de Donald Trump pour la paix à Gaza
Aller à la video
En réplique à Trump, l'île Maurice rappelle sa souveraineté sur les Chagos
01:40
Au Malawi, la lutte contre le VIH vacille un an après la fin de l'USAID