Groenland : le gouvernement publie un manuel de survie en cas de crise

Des aurores boréales sont visibles dans le ciel au-dessus de Nuuk, au Groenland, le mardi 20 janvier 2026.   -  
Copyright © africanews
Copyright 2026 The Associated Press. All rights reserved
By Rédaction Africanews

avec AP

Nuuk

Après des semaines de tensions, Donald Trump tempère ses pro. Le président américain a levé ses menaces militaires et douanières concernant le Groenland, évoquant même "le cadre d’un futur accord".

Pourtant, l’île reste en alerte. Mercredi, le gouvernement groenlandais a publié un manuel de survie à destination de ses citoyens. Rédigé en groenlandais et en danois, ce guide recommande de se préparer à une éventuelle crise. Cinq jours d’autonomie en provisions, trois litres d’eau par personne et par jour, des conserves, du combustible, et même du matériel de chasse et médical. Une initiative inspirée des pays nordiques, comme la Finlande ou la Suède. Dans les rues de Nuuk, certains prennent les devants.

Samedi encore, Donald Trump accusait le Danemark, la Norvège, la Suède, et d’autres pays européens de jouer à un "jeu très dangereux" au Groenland en y déployant des militaires. Mais mercredi, à Davos, le ton a changé

