Football : Benzema rejoint Al-Hilal, Cristiano Ronaldo mécontent

L’icône française Karim Benzema a troqué un club saoudien pour un autre lundi en rejoignant Al-Hilal en provenance du rival Al-Ittihad — un transfert qui pourrait être une mauvaise nouvelle pour Cristiano Ronaldo.

L’ancien Ballon d’Or a signé avec le leader de la Saudi Pro League, Al-Hilal, qui devance d’un point l’Al-Nassr de Ronaldo.

Ronaldo attend toujours son premier titre de champion depuis son arrivée en Arabie saoudite en 2022 et a vu son principal rival se renforcer avec l’arrivée de Benzema, quintuple vainqueur de la Ligue des champions.

L’ancien attaquant du Real Madrid, coéquipier de Ronaldo au sein du géant espagnol, avait conduit Al-Ittihad au titre la saison dernière, ainsi qu’à la victoire en Coupe du Roi.

Al-Hilal est le club le plus titré d’Arabie saoudite avec 21 titres de champion et quatre sacres en Ligue des champions asiatique. L’an dernier, il a créé la surprise en battant Manchester City 4-3 lors de la Coupe du monde des clubs, éliminant ainsi l’équipe de Pep Guardiola.

Entraîné par Simone Inzaghi, double finaliste de la Ligue des champions, Al-Hilal représente une menace majeure pour les ambitions de Ronaldo de décrocher le titre de champion, après avoir déclenché une vague d’arrivées de joueurs de premier plan — dont Benzema — dans le championnat saoudien.

Le transfert de Benzema intervient alors que des informations font état du mécontentement de Ronaldo face au manque d’activité d’Al-Nassr sur le marché des transferts.

Le Fonds d’investissement public d’Arabie saoudite est l’actionnaire majoritaire d’Al-Hilal, d’Al-Ittihad et d’Al-Nassr.

Al-Hilal est habitué aux recrutements spectaculaires, ayant attiré Neymar en provenance du Paris Saint-Germain en 2023. Le club avait auparavant tenté de recruter Kylian Mbappé pour un montant record mondial de 332 millions de dollars et s’était également positionné l’an dernier sur le capitaine de Manchester United, Bruno Fernandes.

Ronaldo a rejoint Al-Nassr après avoir quitté Manchester United en tant qu’agent libre en 2022. Le quintuple Ballon d’Or est devenu le visage du football en Arabie saoudite, mais son seul trophée reste la Coupe arabe des clubs champions.

Il était absent du match de Saudi Pro League d’Al-Nassr contre Al Riyadh lundi, sur fond d’informations faisant état de son mécontentement.