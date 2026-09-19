Afrique du Sud : l’émotion et la colère face à une série de meurtres dans la région de Johannesburg

En Afrique du Sud, des dizaines d’habitants d’Olifantsfontein se sont rassemblés pour rendre hommage à une femme, âgée d’une vingtaine d’années selon les premières estimations, dont le corps a été découvert le 7 septembre dans une rivière à Clayville, à l’est de Johannesburg. Son identité n’a pas encore été rendue publique.

Après s’être réunis devant un commissariat, les habitants se sont rendus en cortège jusqu’au lieu de la découverte, près du centre commercial Mall of Thembisa. Prières, chants religieux, bougies et minute de silence ont ponctué la veillée. Les participants ont également demandé aux autorités d’intensifier les recherches afin d’identifier les victimes et de retrouver les responsables.

« Nous avons peur d’envoyer nos enfants, même au magasin du quartier, parce que ce n’est plus sûr », a déploré le pasteur local Raymond Kapa, appelant à mettre fin aux violences visant les femmes.

Le décès de la jeune femme a été intégré à une enquête plus vaste portant désormais sur neuf femmes retrouvées mortes au cours des deux derniers mois dans différents secteurs d’Ekurhuleni, notamment Kempton Park, Clayville, Olifantsfontein, Rhodesfield, KwaThema et Dawn Park.

La multiplication de ces découvertes alimente les craintes d’un éventuel tueur en série. La police souligne toutefois qu’aucun élément n’a, à ce stade, permis d’établir qu’un même auteur est responsable de l’ensemble des décès. Une équipe spécialisée et pluridisciplinaire a été constituée pour conduire les investigations.

Les autorités ont également appelé les familles dont un proche est porté disparu à se manifester afin de faciliter l’identification des victimes et de faire progresser les enquêtes.

Pour les habitants réunis au bord de la rivière, la veillée était autant un hommage aux victimes qu’une demande pressante d’explications et de mesures concrètes face à l’insécurité qui suscite une inquiétude croissante dans la région.