Fusillade meurtrière en Afrique du Sud : des témoins racontent

Au moins onze personnes ont été tuées et trois autres blessées dans une fusillade à KwaMakhutha, près de Durban. Les auteurs sont toujours recherchés et le mobile de l’attaque reste inconnu. Sur place, les proches des victimes racontent leur douleur et leur incompréhension.

L’Afrique du Sud s’est réveillée sous le choc après la fusillade qui a fait au moins onze morts et trois blessés dans le township de KwaMakhutha, à environ 30 kilomètres au sud de Durban, sur la côte est du pays.

Les proches de certaines victimes ont témoigné de leur douleur et de leur incompréhension après cette attaque.

Nomusa Zulu, mère de Scelo Zulu et de Mlungisi Zulu, victimes de la fusillade de masse raconte : "Lorsque le soleil a commencé à se coucher et que la température a baissé, ils sont rentrés dans la maison, ont fermé la porte et ont continué à boire. Environ une heure plus tard, ils ont entendu quelqu’un frapper à la porte. Lorsqu’ils ont ouvert, des coups de feu ont éclaté. Deux des victimes étaient des membres de notre famille ; les autres étaient des voisins, qui habitaient dans les maisons alentour."

Le mobile reste pour l’heure inconnu et les auteurs sont toujours recherchés. La police précise toutefois que certaines des victimes étaient connues des autorités dans le cadre d’enquêtes sur des activités criminelles.

"Ce que je peux vous dire à ce sujet, c’est que je pense que si la police ne réagit pas toujours immédiatement ou ne prend pas systématiquement ces incidents au sérieux, c’est en grande partie parce qu’il y a un grave problème lié aux armes à feu ici", explique Mzobanzi Zuma, président du Comité de sécurité de quartier de KwaMakhutha. "

"À KwaMakhutha, on entend constamment des coups de feu. Le problème, c’est qu’on ne sait jamais ce qui se passe ni pourquoi quelqu’un tire à un moment donné. Et puis, plus tard, on apprend que des personnes ont été tuées, comme c’est le cas aujourd’hui. Mais ici, c’est devenu presque banal : les coups de feu font partie du quotidien", regrette-t-il.

L’Afrique du Sud affiche des taux extrêmement élevés de crimes violents : les statistiques officielles de la police font état de 5 427 homicides au cours de la dernière période de trois mois, entre avril et juin, soit une moyenne de près de 60 homicides par jour.

Les fusillades sont l’une des principales causes d’homicides dans le pays. La police et les experts de la criminalité pointent depuis longtemps la circulation massive d’armes à feu illégales comme l’un des principaux facteurs de cette violence.