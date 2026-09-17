Afrique du Sud : neuf femmes tuées en deux mois, la piste d'un tueur en série inquiète

Neuf femmes retrouvées mortes en deux mois, dans une même région d’Afrique du Sud. À l’est de Johannesburg, ces découvertes inquiètent les autorités et font craindre une possible série de meurtres.

Les corps ont été retrouvés dans plusieurs endroits de la municipalité d’Ekurhuleni, parfois à proximité de grands axes routiers.

Les cinq premières victimes ont été découvertes à Kempton Park et dans ses environs. Les quatre autres, à plusieurs dizaines de kilomètres de là.

Pour les enquêteurs, la proximité des lieux et certaines similitudes entre les affaires sont suffisamment préoccupantes pour envisager l’hypothèse d’un tueur en série.

Les cinq derniers corps ont été découverts en seulement quatre jours.

Toutes les victimes étaient âgées d’une vingtaine ou d’une trentaine d’années. Elles ont été retrouvées nues ou partiellement vêtues. Certaines présentaient des ecchymoses similaires.

La police souligne toutefois que les meurtres pourraient avoir été commis ailleurs, avant que les corps ne soient abandonnés sur les lieux où ils ont été découverts.

Cette affaire ravive l’inquiétude dans un pays déjà durement touché par les violences faites aux femmes.

Entre avril et juillet, 5 427 homicides ont été recensés en Afrique du Sud, soit environ 45 par jour.

La police appelle désormais les habitants à fournir toute information susceptible de faire avancer l’enquête, alors que la question de la sécurité des femmes suscite une nouvelle mobilisation dans le pays.