Nigeria : la "Monkey Trail", une boisson alcoolisée soupçonnée de 49 décès

Au moins 49 personnes sont décédées et une centaine d’autres sont actuellement soignées dans le sud du Nigeria après avoir consommé une boisson alcoolisée à base de plantes fabriquée localement. Selon des habitants, ce breuvage connu sous le nom de “Monkey trail” est soupçonné de contenir du méthanol et d’être à l’origine de l’épidémie.

« Je venais d’enlever ma chaussure et je m’étais allongé sur le lit. Vers 2 heures du matin, j’ai commencé à sentir mon cœur battre très fort. J’ai donc appelé une ou deux personnes. ...J’ai donc essayé de frapper à la porte pour que les gens qui étaient à la maison puissent m’aider. C’est tout ce dont je me souviens avoir fait. Même pendant qu’on m’emmenait, j’étais inconsciente. C’est tout ce que je peux dire sur cet incident. », a témoignéGbenga Oluwaseun, survivant âgé de 32 ans.

Banji Ajaka, commissaire à la santé de l’État d’Ondo, a déclaré que des cas avaient été signalés dans les collectivités locales d’Odigbo et d’Irele. Au total, 182 personnes auraient été touchées, a-t-il précisé.

Un commerçant qui vend cette boisson à Odigbo a indiqué qu’il existait différentes versions de cette concoction, dont une que les habitants considèrent comme dangereuse. La consommation d’alcool de fabrication locale est courante dans le pays le plus peuplé d’Afrique, en particulier dans les zones rurales du Nigeria où il est plus abordable.

« Les personnes les plus touchées sont les jeunes, âgés de 30 à 40 ans, et nous constatons que lorsqu’elles reprennent conscience et que nous les examinons, elles présentent une ou deux comorbidités. Ce que je veux dire, c’est que certaines d’entre elles sont, par exemple, séropositives pour l’hépatite B. D’autres présentent déjà un dysfonctionnement organique avant de consommer inévitablement cette… je veux dire, cette substance, qui provoque une intoxication au méthanol. »? a indiquéAnthony Fashua, directeur médical de l’hôpital Life Care.

Les autorités n’ont pas encore confirmé publiquement que cette boisson était à l’origine de l’intoxication, et l’enquête se poursuit. Selon les médias locaux, le premier décès a été signalé il y a près de deux semaines.

L’Agence nationale nigériane de contrôle des aliments et des médicaments applique une interdiction nationale de l’alcool vendu en sachets et dans de petits récipients en plastique, qui, selon elle, sont facilement accessibles aux enfants et aux jeunes.