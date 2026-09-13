Narendra Modi veut accélérer la transformation des BRICS

Le Premier ministre indien Narendra Modi a salué samedi une réunion très fructueuse et créative des BRICS, mettant en avant la volonté des membres du groupe de renforcer leur coopération malgré leurs divergences.

À l’issue des discussions, Modi a insisté sur la nécessité de dépasser les cadres institutionnels existants pour répondre aux nouveaux défis internationaux.

« Au-delà de la diversité de nos points de vue, notre engagement commun en faveur de la coopération au sein des BRICS est également ressorti clairement », a déclaré le Premier ministre indien.

Selon lui, les échanges ont également fait apparaître une conviction partagée : les institutions héritées du passé ne suffisent plus à transformer l’ordre mondial.

« On ne peut pas changer le monde avec les anciennes institutions », a-t-il affirmé.

Cette déclaration intervient alors que les BRICS cherchent à accroître leur poids dans les affaires internationales et à promouvoir une gouvernance mondiale qu’ils jugent plus représentative des équilibres actuels.

Réunis à New Delhi, les dirigeants des pays membres ont notamment discuté de coopération politique, économique et commerciale, sur fond de tensions géopolitiques croissantes.

Pour Narendra Modi, malgré les divergences entre les membres du groupe, le maintien d’un dialogue commun et le renforcement de la coopération constituent désormais un levier pour peser davantage sur les grandes décisions internationales.