Les BRICS saluent la réouverture du détroit d’Ormuz

Les conseillers à la sécurité nationale des pays membres des BRICS ont achevé mardi une réunion de deux jours à New Delhi, en Inde.

Les discussions ont été présidées par le conseiller indien à la sécurité nationale, Ajit Doval, qui a accueilli les représentants des onze pays du bloc. Les échanges ont notamment porté sur les récentes évolutions géopolitiques au Moyen-Orient et leurs répercussions sur l’économie mondiale.

À cette occasion, Ajit Doval s’est félicité du cessez-le-feu conclu entre les États-Unis et l’Iran, ainsi que de la réouverture du détroit d’Ormuz, un axe stratégique pour le commerce international.

Selon lui, la reprise du trafic dans cette voie maritime essentielle devrait contribuer à fluidifier les chaînes d’approvisionnement mondiales et à atténuer les pénuries touchant plusieurs secteurs, notamment ceux des engrais et des produits chimiques.

Le groupe des BRICS rassemble désormais onze pays : le Brésil, la Russie, l’Inde, la Chine, l’Afrique du Sud, l’Égypte, l’Éthiopie, l’Indonésie, l’Iran, l’Arabie saoudite et les Émirats arabes unis.

Cette réunion préparatoire intervient alors que l’Inde se prépare à accueillir le prochain sommet des BRICS dans le courant de l’année.