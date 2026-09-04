Samuel Eto’o appelle l’Afrique à faire bloc derrière Gianni Infantino

"Avec un budget de 20 ou 40 millions, nous aurions eu des Mbappé, des Tchouaméni". Cette déclaration de Samuel Eto’o au journal français L’Équipe continue de faire réagir. Le président de la Fédération camerounaise de football y réaffirme notamment, avec force, son soutien au président de la FIFA, Gianni Infantino.

Samuel Eto’o assume une position différente de celle des détracteurs de Gianni Infantino et estime que les réalités du football africain ne peuvent être comparées à celles de l’Europe, notamment en raison des énormes écarts de financement entre les fédérations.

Pour l’ancien attaquant de l’Inter Milan, l’Afrique aurait donc tout intérêt à faire bloc derrière Gianni Infantino, alors que le président de la FIFA est contesté par l’UEFA, l'organe dirigeant du football européen, notamment autour de son projet de commercialisation de participations liées à la Coupe du monde.

L’objectif, selon Eto’o : obtenir davantage de moyens pour développer le football africain.

L’ancien buteur du FC Barcelone estime également que les fédérations africaines restent largement dépendantes des financements publics. Une situation qui, selon lui, contribue notamment à la fuite des talents et explique en partie les difficultés du football africain à rivaliser avec les grandes puissances européennes.